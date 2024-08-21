商務艙突多1人！阿叔被揭潛入瞓覺　遇查問咁講　網民︰以為有鬼

正值農曆七月，民間再次流傳多個鬼故事。台灣1名空姐在網上表示，日前在長途機工作，客人開始入睡，2小時後她巡客艙，點人數時卻發現商務艙多了1名大叔，相信是經濟艙乘客擅自走了進來，於是拍醒對方，男乘客拍示「身體不舒服，在這裏睡一下」，空姐有禮請求對方返回自己座位休息，但男乘客反問「那可以把棉被帶走嗎？」。



空姐形容當刻「傻眼」，奇遇亦引來許多網民留言「商務艙的被真的比較舒服，很保暖然後不會很熱」、「立刻把刷卡機拿出來！什麼病都好了！」、「剛開始看以為是商務艙鬧鬼，燈暗時多1個人感覺好可怕吧」。



樓主發現商務艙多了1人，於是和同事確認手上名單，發現原來大叔潛入商務艙休息。（《開心直航》電影劇照）

該名空姐在Threads表示，日前在長途機工作，燈光全暗，乘客陸續入睡，過了2小時後，樓主巡艙留意客人狀況，數人數時卻發現商務艙多了1人，於是和同事確認手上名單。

他們發現有人睡在商務艙空位上，對方是1名大叔，樓主詢問「先生，你好，可以看一下你的登機證嗎？」，大叔表示「身體不舒服，在這裏睡一下」，樓主禮貌地請求對方返回原本座位休息，但大叔反問「那可以把棉被帶走嗎？」，樓主形容當時「整個傻眼」。

網民以為是航班鬧鬼。（示意圖/gettyimages）

帖文引來許多網民留言，「很難想像怎會有人做得出這種事，被趕回經濟艙時很丟臉」、「差點以為是鬼故事」、「原來還有這1招趁夜黑人靜摸進去商務艙」。

（Threads）