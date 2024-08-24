冷氣機唔凍又有怪聲？網民打開驚見結曬冰　專家揭原因教一招自救

九月將至，已有些許秋意，但出現高溫的頻率仍高，民眾家中的冷氣依舊常常開著。不過，日前就有民眾返家後，發現冷氣吹出的風不冷，更出現異音，打開檢查後發現，冷氣內部已遍佈冰霜。



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對此，台灣怡和家電店長強先生解釋，如果民眾發現冷氣的鋁鰭片結霜，一是冷媒有可能滲漏，造成冷媒不足；二則是濾網太髒，導致室內機內的鋁鰭片結冰。

冷氣吹出來的風不涼、發出怪聲怎麼辦？家電行店長教1招自救方法

一位苦主表示，某日下班回到家後，便打開冷氣想要降低室內氣溫，沒想到冷氣吹出的風卻一點都不涼，更發出不小的異音，隨後他關閉冷氣檢查，竟發現室內機的冷排（上有許多散熱鰭片，可用來降低冷媒溫度，使冷氣更冷）已長滿冰霜。



對此，怡和家電店長強先生說明，若民眾發現自家冷氣的鋁鰭片結霜，有兩種可能，一是冷媒有滲漏，造成冷媒不足；二是濾網太髒，導致室內機中的鋁鰭片結冰。

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消委會冷氣機使用tips（hk01製圖）

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此外，該兩種成因的解決方法也不盡相同。強先生指出，若冷氣的濾網很乾淨還結冰時，建議請專業的冷氣師傅，直接去掛壓力表來做測試，並進一步判斷它是否有機器故障的情況發生，以及是否需維修；若僅為濾網太髒，則直接去清洗即可，隨後關機等待結霜融化：

也不用擔心冷氣結霜融化所滴的水會影響空調，因為它裡面是防水的，這些水滴會先滴入進水盤，在透過排水管流至室外。

而當冷氣在一段時間沒開時，內部溫度上升會形成適合黴菌的環境。為避免黴菌隨冷氣再次開啟飄散在家中，引發過敏性鼻炎、真菌性角膜炎，甚至其他呼吸疾病問題，在開機前最好清潔冷氣濾網，去除濾網上的粉塵、病菌。

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【本文經 《風傳媒》授權轉載，原文： 冷氣不冷、發出怪聲怎麼辦？他一打開「裡面全結霜」，家電行店長教1招自救方法】