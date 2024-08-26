姓「陳」爸媽幫孩子改名　竟取這2字超尷尬：怎麼忍心取這名字？

【改名／BB改名】幫子女改名是一大學問。有內地男於小紅書發布照片表示，有姓「陳」父母幫子女取名時，竟選取「2字」令他大感震驚，直指「怎麼忍心給孩子取這種名字」，「感覺要用一生治癒自己，不敢想在上學期間要獲得多少嘲笑」。



帖文引來網民熱議，感嘆「取這樣的名字，孩子大了，不叛逆的都要搞叛逆，六親不淡薄的都搞淡薄了」、「長大後絕對遠離父母」；也有網民估計可能有「心酸」原因，認為不應取笑他人名字，「歪名好養活」。



（示意圖／gettyimages）

該內地男於小紅書以「怎麼忍心給孩子取這種名字」為題發相發文，分享他見到的奇怪名字 ── 有姓「陳」父母幫子女取名時，竟選取「賤妹」2字，全名「陳賤妹」。

從相片見到，屏幕寫上「1號接種大屏」，估計地點在某醫療機構，而「陳賤妹」3字顯示在屏幕最後一欄。

有姓「陳」父母幫子女取名時，竟選取「賤妹」2字，全名「陳賤妹」。（小紅書）

樓主對「陳賤妹」大感震驚，認為會害苦了孩子，「感覺要用一生治癒自己，不敢想在上學期間要獲得多少嘲笑」。

帖文引來網民熱議，感嘆「取這樣的名字，孩子大了，不叛逆的都要搞叛逆，六親不淡薄的都搞淡薄了。女孩大了第一就是改名，最好遠嫁，遠離這一切」、「長大後絕對遠離父母」、「這種帶有侮辱性的名字也可以上戶口啊」。也有網民估計可能有「心酸」原因，認為不應取笑他人名字，「歪名好養活」、「有沒有可能是個老太太，畢竟那個年代很慘」。

帖文引來網民熱議，感嘆「取這樣的名字，孩子大了，不叛逆的都要搞叛逆，六親不淡薄的都搞淡薄了」。（示意圖／gettyimages）

另有網民分享，「之前培訓班遇到一孩子叫羅偷情」、「我叫梁寧總說不出口有名字羞恥症，感覺我的名字很俗，最開始是跟着我哥哥取的，我哥叫宇我叫寧」、「我小時候叫賽男，初中我要求改名改了，但是親戚父母還是叫我賽男，有時候在外面我都覺得丟人」、「我一個親戚，她媽媽在她很小就去世了，她爸希望她堅強吧，比男子漢還強，給她取名漢強，她長大了終於自己去改了，但是她還是理解她爸爸的苦心，改成盛藍（勝男）」。

翻查資料，該相片近日在內地網絡流傳，指「這是1個新生兒的名字……都2024了，這父母是有多恨自己的孩子啊，取這麼個名字」。