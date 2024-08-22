農曆七月鬼節｜男友盂蘭節拾路邊利市請吃火鍋　後續衰到震驚全網

農曆七月（俗稱鬼節）相傳是鬼門關大開，坊間有不少習俗和禁忌，例如不要隨便在路上撿起利市封。不過內地有男子在盂蘭節期間，於路邊撿起1個裝有200人民幣（下同，約220港元）的利市，還將錢拿去請女友吃火鍋。女友得悉真相時很是不安，要求他把錢還回去，但男子「唔信邪」，更揚言「有本事今晚就來找我，我倒要看看鬼長什麼樣子」。女子被嚇到不能入睡，男友還嘲笑她膽小，甚至以各種鬼故事嚇唬她，她崩潰喊道「今晚我沒睡着，明天起來就分手」，獲不少網民力撐，「他連尊重人都做不到」。



內地有男子在盂蘭節於路邊撿獲利市，並將錢拿去請女友吃火鍋。（示意圖／FB「嘉義綠豆大小事」圖片）

「中元節男友撿路邊的錢請我吃飯」，內地有女生日前投稿到微博帳號「叁川說」，並上載多張對話截圖，指自己生性膽小，看恐怖電影和小說都要一段時間才能忘記。事主指，她在盂蘭節晚上和男友吃火鍋，兩人共吃了200多人民幣，結賬時男友罕見拿出200人民幣現金付款，然後再用手機支付餘額。她好奇詢問男友那些現金來源，卻被告知「我在路邊撿到的紅包，裏面有200元現金」，之後還拿出車上的紅包袋給她看，嚇得她馬上要求對方把錢還回去，卻被指責「太迷信」。

女友知道現金來源後，要求男友把錢還回去，卻被指是過分迷信。（微博圖片）

從女生提供的對話截圖顯示，她回家後再次詢問男友是否確定錢沒問題，對方指他是在某某公園廁所旁撿到的，相信失主是如廁時掏東西不小心掉下。她聞言大驚，事關該公園從前是墓地，之後才被開發成公園，男友卻安慰她「別瞎想」，甚至揚言「窮我都不怕還怕鬼，有本事今晚就來找我，我倒要看看鬼長什麼樣子」。

女生對此甚感不安，要求男友馬上拿200人民幣現金放回原地，不過男友顯然「無有怕」，繼續安慰她，「我撿到的，我用了，要找就找我」，而她還是不放心，請求對方於盂蘭節期間不要亂撿錢。男友對她的害怕不以為然，還指她過分迷信，猜測紅包只是長輩準備給小孩的利市而已。

女生因此事被嚇到睡不着覺，想要男友過去陪她，且順道把錢還回去，並買點祭品燒一下，豈料男友竟說「太晚了」、「我打會遊戲」而拒絕出門；就算女生想要找他，卻被以「中元節晚上不能出門」為由拒絕。最令人不齒的是，樓主已經嚇得不能睡，男友還嚇唬她，「怕床底有手伸上來啊」、「去照鏡子，有沒有一個披着頭髮的人看你」，她崩潰不已放話，「我告訴你，今晚我沒睡着，明天起來就分手」。即使男友之後試圖安慰，她亦不想再理會。

帖文一出，許多網民都力撐事主提出分手，「看聊天紀錄時間是晚上，這個男的還故意嚇她」、「當他在取笑你的害怕時，就應該下定決心離開他」、「就是他連尊重人都做不到」、「說女方封建迷信，又說中元節晚上不能出門」、「他只選擇對他有利的相信，如大晚上不出門實則是因為懶，不想出門陪你」。

有留言認為即使不信鬼神論，都要心存尊重，「平常撿到無所謂，這日子真的不行，要有敬畏之心」、「反正也是花了『人家』的錢，就要付出代價」、「雖然窮是個現實問題，但200塊也不能讓人富起來，就這麼缺這200嗎？」。有人建議事主若然真的感到不安，可以隨便找個地方捐款200人民幣，「又要人把錢弄回去，你又不出錢什麼意思」。

（綜合）