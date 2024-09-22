巴士2內地大媽勁大聲　司機響警報廣播「12字」KO　結局大快人心

乘搭巴士不應滋擾司機及其他乘客！有港男於網上發文，指他在銅鑼灣乘搭九巴948，其間有兩名內地「阿姐」超大聲聊天及狂咳，騷擾到司機及其他乘客，司機於是以普通話及廣東話雙語不斷廣播叫人「保持車廂安靜」，惟「阿姐」們懶理「愈講愈大聲，司機最終出「大絕」響警報廣播「12字」並停車；這時車廂有大叔亦忍無可忍，嚴厲斥責「阿姐」們，成功令對方收聲，「全部即刻收晒X」。



事件引來網民熱議，紛紛大讚司機及阿叔做得好，「阿叔同司機好嘢，少1個出聲都唔得啊」、「啲人唔鬧唔得」、「大快人心」；也有網民疑惑「阿姐」們聲音到底有多大，「到底要幾大分貝，個司機先要出動到呢招」、「樓上大聲到嘈到樓下，都好誇張喎」。



乘搭巴士不應滋擾司機及其他乘客。（資料圖片）

該港男於社交平台threads發文講述事件，指他日前在銅鑼灣乘搭九巴948，上層有兩名內地「阿姐」分開坐但超大聲聊天及狂咳，「一上車上層車頭坐滿晒啲自由行，跟住我坐中間，隔籬有兩個大陸阿姐係識得，但係又要分開兩行坐，又勁大聲講嘢，其中1個仲係咁咳」。

樓主指，當日巴士上層有兩名內地「阿姐」分開坐但超大聲聊天及狂咳。（示意圖／運輸署影片截圖）

樓主說，待巴士駛至中環開始多乘客，2名內地「阿姐」才一起坐，惟仍然超大聲聊天及狂咳，司機於是不斷以普通話及廣東話雙語廣播叫「保持車廂安靜」，可是「啲人愈講愈大聲」，司機唯有按動警報並在中環街市出面停車，廣播指「司機受到滋擾，巴士服務中斷」，「巴士司機直程撳個警報，我搭咁耐巴士第1次聽到，好似人哋地震嗰啲警報咁嘅聲」。

由於「愈講愈大聲」，司機唯有按動警報，廣播指「司機受到滋擾，巴士服務中斷」。（threads影片截圖）

由於「愈講愈大聲」，司機唯有按動警報，廣播指「司機受到滋擾，巴士服務中斷」。（threads影片截圖）

由於「愈講愈大聲」，司機唯有按動警報，廣播指「司機受到滋擾，巴士服務中斷」。（threads影片截圖）

樓主續指，巴士停下後，坐其後面的大叔亦忍無可忍，嚴厲斥責「阿姐」們，「阿叔突然好大聲鬧咗出嚟，唔好再嘈，開咗車廿幾分鐘（嘈足咁耐），開咗廣播咁多次，仲特登講普通話話緊你哋呀，聽唔到咩？」，「阿姐」們聞言全部望向其方向，而大叔繼續責罵「話緊你呀頭望望！」，最終令對方收聲，「跟住全部自由行即刻收晒X」。

事件引來網民熱議，紛紛大讚司機及阿叔做得好。（資料圖片）

事件引來網民熱議，紛紛大讚司機及阿叔做得好，「阿叔同司機好嘢，少1個出聲都唔得啊」、「司機最勁」、「啲人唔鬧唔得」、「大快人心」、「我上次搭巴士個司機都係咁撳呢個廣播，叫個大陸阿叔咁大聲播電話啲片」、「見過後生司機播咗好多次，忍唔住停車開咪X個乘客」。

也有網民疑惑「阿姐」們聲音到底有多大，「到底要幾大分貝，個司機先要出動到呢招」、「樓上大聲到嘈到樓下，都好誇張喎」。