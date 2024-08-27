電話亭活春宮！女生下跪似「懺悔」口交　男生舉動震驚全網：丟臉

【活春宮／不雅影片】情侶情到濃時想親熱也要注意場合！台灣近日瘋傳照片及影片，指台北捷運1個電話亭內有情侶疑似正在「愛愛」口交；雖然電話亭部份位置有磨砂玻璃遮擋，惟2人動作及體型仍然清晰可見，男女一站一跪，場面令人咋舌。



有傷風化的畫面引來網民熱議，有人驚呼「救命，那個（電話亭）裏面有監視器欸」、「我覺得超丟臉的欸」。也有網民指女方跪下動作似在「懺悔」，「看起來很虔誠」、「女生跪著哭，男生在安慰，真貼心」。



台灣近日瘋傳照片及影片，指台北捷運1個電話亭內有情侶疑似正在「愛愛」口交。（網上圖片）

事發現場位於捷運站內

台北捷運為提供旅客線上會議、線上課程等需求，近年推出立辦公空間「Happ.小樹屋─電話亭」，然而近日台灣網絡流傳照片及影片，在捷運西門站有1對年輕男女走入電話亭，疑似在進行不雅行為。

從現場畫面見到，男方呈站姿，女方則跪在男方前面，臉部靠近男方下體位置，疑似正在口交。雖然電話亭中間位置有磨破玻璃遮擋，惟2人動作體型仍然清晰可見。

現場畫面見到，男方呈站姿，女方則跪在男方前面，臉部靠近男方下體位置，疑似正在口交。（網上圖片）

網民熱議指女生下跪似「懺悔」

震撼畫面引來網民熱議，驚呼「救命，那個（電話亭）裏面有監視器欸」、「不要說裏面有監視器了……從外面看都一清二楚好嗎？這門的遮蔽性有跟沒有一樣啊」、「我覺得超丟臉的欸」、「現在的女孩都這麼傻嗎？都不知道公眾場合該做什麼嗎？」、「「男的是不是還偷吃鹹酥雞，居然在小樹屋吃東西，好壞喔」、「朋友，這是小樹屋，不是小樹林，你們是不是走錯了」。

也有網民形容女方跪下動作似在「懺悔」，「原來小樹屋是懺悔室，看起來很虔誠」、「女生跪著哭，男生在安慰，真貼心」、「原來是懺悔亭，我以為是電話亭」、「神父我有罪」。

營辦方：對違法使用行為追究民事及刑事責任

「Happ.小樹屋」發聲明，對任何違法使用共享空間行為，會追究民事及刑事責任。（網上圖片）

事件鬧得沸沸揚揚，「Happ.小樹屋」上周三（8月21日）發聲明，指「電話亭」立意提供便民服務，希望提供彈性、方便的共享空間開放民眾使用，針對違規使用情形，「Happ.小樹屋深感遺憾」。

「Happ.小樹屋」又說，對任何違法使用共享空間行為，會追究民事及刑事責任，強調共享空間屬公開營業空間，民眾須尊重社會善良風俗，並以合法、合理之方式使用共享空間，切勿以身試法。