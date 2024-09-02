移民英國崩潰！港男呻移英辛酸想回流：好想返香港　原因反掀罵戰

【移民英國／移民潮／回流】近年不少港人移民海外，但外國生活未必人人適應。有港男於網上移民英國群組發文，大呻移民生活不似預期，聲言想回流香港，「唔知我當初所選擇的決定有冇錯。但呢一刻開始好想返香港」，又為自己「放負」道歉。



帖文引來網民爭議，有人認為樓主不應回流香港，「回流又點？返到嚟又係樣樣唔滿意」；但有大批網民反駁，「大把人回流，講真唔使sorry，唔啱自己咪揀過，路又唔係得1條」、「好想返咪返囉，有乜嘢問題？係當初決定有錯又有乜出奇？」、「移民係好個人既決定，沒有對錯，最緊要適合自己」。



近年不少港人移民海外，但外國生活未必人人適應。（資料圖片）

移民英國港男想回流：好想返香港

英國是港人移民熱門目的地之一，惟離鄉別井的生活未必人人適應。有港男於Facebook群組「香港人移民英國資訊分享」發文，大嘆移民生活不似預期，更表達「低落」心情。

樓主又說，不知當初移民決定是否有錯，直言現在極想回流香港，「唔知我當初所選擇的決定有冇錯。但呢一刻開始好想返香港……」，並就自己在群組放負道歉，「sorry，各位我喺度放負」。

港男於Facebook群組「香港人移民英國資訊分享」發文，大嘆移民生活不似預期，更表達「低落」心情。（Facebook群組「香港人移民英國資訊分享」）

回流？不回流？兩派網民爭議

帖文引來網民爭議，有人認為樓主不應回流香港，「首先要想清楚你哋當日有無錯，否則回流又點？返到嚟又係樣樣唔滿意」、「我嘅親戚好多移民外國，無一個回流香港」、「我回港後1星期，已經好想回來，因為人太多又無禮貌，空氣又不好，沒有一個可以擁有私人的空間，鼻敏感回港後又返發，雖然我在香港出生，但仍然有水土不服，其他政治立場我不說，只是說出我的個人感受」、「頭1至2年係好想返香港，之後就會慣咗，返唔返都沒所謂」。

帖文引來網民爭議，有人認為樓主不應回流香港，也有人認為回流也沒有問題。（資料圖片）

但有大批網民反駁，「大把人回流，講真唔使sorry，唔啱自己咪揀過，路又唔係得1條」、「好想返咪返囉，有乜嘢問題？係當初決定有錯又有乜出奇？係當初決定有錯又有乜出奇？可能係自己做唔夠功課，人移你又移」、「移民係好個人既決定，沒有對錯，最緊要適合自己」、「邊度覺得開心咪去邊到，有咩所謂」、「當係幾年買個機會，試下唔同生活囉，英國唔啱你就唔啱，唔使死頂」。

亦有人指出，樓主Facebook標注自己「現居荃灣」，質疑事件真偽。