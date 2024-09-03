私伙食物！遊客攜自熱火鍋入迪士尼　被安檢職員攔下　網民：肉酸

進入主題樂園前一般都要接受安全檢查，而近日就有網民表示見到有遊客想帶3個自熱火鍋進入迪士尼樂園，結果被職員在安全檢查時發現並攔下。帖文引起網民熱議，有網民指曾見過有人想帶杯麵、啤酒等入園，同樣被拒。亦有網民表示不能理解，「難道以為係普通公園，鍾意野餐就野餐」，更有人狠批「肉X酸！窮唔好去啦」。



有網民指有迪士尼遊客想帶自熱火鍋入園，結果被職員在安全檢查時發現並攔下。（資料圖片）

該名網民在社交平台Threads上發帖，指日前在進入迪士尼樂園遊玩，留意到有遊客1家3口於安全檢查時被攔下，原來有人帶了3個自熱火鍋進入樂園，未知是否打算在園內享用。從照片可見，樂園職員從男遊客的背囊中取出3個未開封的自熱火鍋。

樓主在帖文中表示，「我見到之後笑到勁大聲，啲職員都呆咗」。有網民就好奇問樓主「畀唔畀佢入？」，而樓主就指職員應該拒絕了該名遊客帶自助火鍋入園。

樓主指職員最終應該並沒同意該遊客將自熱火鍋帶入園內。（Threads）

有網民直言該遊客帶火鍋入園的行為「難以理解」，「難道以為係普通公園，鍾意野餐就野餐」、「以前見拎杯麵入去食已經大開眼界，打邊邊係咩玩法」，更有人狠批「肉X酸！窮唔好去啦」。

另有網民就分享見過有遊客帶杯麵、啤酒等食物入園，「見過safety check（安檢）隔籬啲草叢有出前一丁杯麵」、「見過連杯麵乾哽都見過」、「之前見到有人帶青島啤酒入去，Ofc（當然）唔畀入，要佢揼咗罐啤先得，估唔到有更離譜嘅自熱火鍋」。亦有網民提醒「凡需要加熱容易變壞食品，包括杯麵、自熱火鍋、魚生、榴連都唔畀進入樂園」。

（Threads）