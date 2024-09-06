阿婆命令式要求幫查巴士時間　後續1句更衰　港女嫌受氣咁做惹議

請求他人提供協助時，怎說也應該要有良好態度及禮貌！日前有港女等候巴士期間，被陌生婆婆要求她幫忙查看巴士到站時間，但就不滿對方以「命令口吻」提出請求，態度像「老奉」，「同你三唔識七，做咩點我幫你做嘢」。她反問婆婆難道不會說「唔該」，沒料竟被婆婆說教，「我做人耐過你啦，唔識睇時間表先問你咋嘛」。港女認為「禮貌係最基本尊重」，但婆婆令她覺得受氣，故拒絕幫忙。



帖文惹來網民爭議，有人批評婆婆倚老賣老，「無禮貌一律無視對待」、「點解要幫你？老奉㗎」；但亦有人覺得樓主不應和長者計較，「舉手之勞，唔使下下都同人計嘅」、「我哋幫人唔係為咗人哋感恩，或者要聽句唔該，而係因為助人為快樂之本嘛」。



有港女等巴士時遇無禮貌長者要求幫忙查看巴士到站時間，她感到受而拒絕幫忙。（示意圖／資料圖片）

長者要求幫忙查看巴士到站時間

該女生在 threads 發帖，當時她正等候1輛班次較疏的巴士，前方的婆婆突然轉身，以命令語氣要求她「幫我check下架車仲有幾耐到」。樓主當下錯愕不已，心想「同你三唔識七，做咩點我幫你做嘢」，於是質問對方，「唔識講唔該㗎？」。不過婆婆聞言未有回應，反而向樓主說教，「我做人耐過你啦…你有我咁長命就好囉，唔識睇時間表先問你咋嘛」。

樓主繼續質疑，指對方若需要他人幫忙，應保持禮貌。婆婆卻突然發難，稱「呢度香港！講返廣東話」，她無奈表示，「咪講緊廣東話囉」。婆婆之後喃喃自語，暗指樓主作為後生女未有為其提供協助，而樓主則覺得「禮貌係最基本尊重」，認為不少長者要求他人幫忙時都會「唔該前唔該後」，並非以「老奉」態度，故堅拒助對方查看巴士到站時間。

樓主指婆婆態度「老奉」，不滿對方無禮貌所以拒絕幫忙。（《下流上車族》劇照）

網民批婆婆倚老賣老

許多網民批評該婆婆倚老賣老，力撐樓主「企硬唔幫」決定，「無禮貌一律無視對待」、「傻傻地，點解要幫你？老奉㗎」、「阿婆係做人耐過你，但做足幾十年都係唔識做人」、「阿婆，我個樣似Siri，定係似報站系統？」

有留言紛紛表示曾遇無禮老人，「我都試過，幫佢check我問佢咩方向，佢話：『我唔理、唔知，你幫我check！』，勁無禮貌」、「我噚日喺超巿自助機畀緊錢，個阿蟬（阿嬸）企埋嚟問我包紙巾幾錢，問人嘢問到老奉答佢咁」、「我都遇過有個問我廁所係邊，我講幾次『唔知呀』，佢突然指住我鬧：『死垃圾，乜都唔知』」。

有人指不應和長者計較

有網民則勸籲樓主「睇開啲」，亦不應和長者計較，「有啲係幫完佢先講唔該」、「舉手之勞，唔使下下都同人計嘅，你叫阿媽做嘢有無下下都講唔該呀」、「好心你啦，同阿婆咁計較，你都會老」、「我哋幫人唔係為咗人哋感恩，或者要聽句唔該，而係因為助人為快樂之本」。樓主回覆眾人，認為文字未必可以完全表達婆婆態度「老奉」程度，但就強調「禮貌係三歲到八十都要識」，「唔係話佢老，無讀書就要忍讓」。

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