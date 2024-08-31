林超英曬公屋長者-$2,126電費單！5原因慳電　憂公屋封氣窗熱死人

【林超英／冷氣／電費】是誰令林超英都驚歎「高手在民間」？香港天文台前台長林超英周六（8月31日）在個人facebook發文，分享「-$2,126」的震撼電費單，他透露日前探訪1名公屋獨居長者，應邀電費竟是負2,000元以上，政府電費補貼餘額尚有$3,797，「最神奇之處是長者有開冷氣」。他在現場觀察，認為該長者基於5點做到如此慳電，其中1大因素是屋邨的設計好，走廊通風，「可以經鐵閘引導氣流，比不少『豪宅』的無窗電梯大堂優勝」。



他又提到有傳消防處正推動將公屋走廊之氣窗封死，擔心如果執行的話，「熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害」。網民認同舊式公屋通風良好，將走廊百葉窗封死，「嚴重影響屋內的通風，而家一年熱過一年，睇嚟第日會有更多屋邨長者因為中暑而召喚救護車」。



香港天文台前台長林超英堅持不開冷氣，廣受網民稱頌。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府電費補貼餘額達3,797元

天文台前台長林超英堅持不輕易開冷氣被網民稱頌，環保慳電的電費是「-7元」。他在個人facebook發帖展示1張電費單，其中電力費用248.12元、燃料調整費121.24元，電費減去上期結餘、節能回扣、長者優惠電費、政府電費補貼等，扣減2,495元，結果其電費竟為「-2,126元」，即毋需付款，下方顯示其政府電費補貼餘額達3,797元。

獨居長者電費單-$2,126震撼網民，林超英都驚訝高手在民間。（fb「林超英 Lam Chiu Ying」圖片）

林超英：最神奇之處是長者有開冷氣！

林超英形容「高手在民間，我的電費單應繳費用 -7元，大家已經嘖嘖稱奇」，電費單主人是日前他探望的長者，居於公屋1人單位，其電費單應邀費用是「-2000」元以上，還有政府電費津貼餘額逾3,000元，「最神奇之處是長者有開冷氣！」。

他視察現場後，認為單位用電量極低有5個原因，供網民參考：

1.屋邨設計好，走廊通風

可以經鐵閘引導氣流，比不少『豪宅』的無窗電梯大堂優勝

2. 窗口大小適中

上方有遮擋太陽直射入屋的簷，通氣而不會曝曬，沒有豪宅落地大玻璃的『頂住度氣』 和『溫室效應』

林超英指該名長者有開冷氣，冷氣機一級能源標籤，「睡覺才開之餘還有客觀溫度指標」。(資料圖片)

3. 單位面積少

2把風扇足以製造環迴氣流，不會覺得焗

4. 夏天睡眠才開冷氣

睡覺才開之餘還有客觀溫度指標，不是天天開，冷氣機一級能源標籤，調校在25、26 度

5.雪櫃大小適中，儲存量不多不少

香港天文台前台長林超英擔心若將公屋走廊之氣窗封死，「熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害」。（資料圖片）

憂公屋封氣窗熱死長者

近日有舊公屋住戶收到房屋署通知，將按已生效17年的《消防安全（建築物）條例》，於今年9月起，將為住戶展開免費工程封窗，事件引起討論。林超英在帖文續指，聽聞消防處正推動將屋邨通向走廊的窗和門／鐵閘密封，「希望是聽錯。如果執行的話，熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害」。

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網民讚舊式公屋走廊有窗兼注重通風

網民一看驚歎「天外有天」、「居然有比林老師更厲害的」，又搞笑道「要計埋節能回購同埋長者電費優惠喎」、「好明顯佢係霸佔公屋單位冇入住」。網民認為，舊式公屋設計走廊有窗又注重通風，「因為當年設計沒想到有家用冷氣這東西，私樓通常不可以打開門，只可以打開自己室內窗」，又同意如果將屋邨單位對走廊的氣窗封死，會影響單位內通風，「加上而家一年熱過一年，睇嚟第日會有更多屋邨長者因為中暑而召喚救護車」。

（faceboook「林超英 Lam Chiu Ying」）