九巴B1線職員跌低瞓地！稱遭老夫婦推跌　阿伯反爆粗︰你咁X大隻

乘搭公共交通工具時理應排隊上車，否則容易發生衝突或意外！網上日前流傳1條影片，指元朗九巴B1線車廂內，有1名九巴職員報稱被1對老夫婦推跌，職員躺在車內上落位置，直斥老夫婦打尖，而且「推我（職員），我𠵱家腳痛」。老夫婦你一言、我一語反駁，老婦更不屑地反斥倒地職員「行開啲啦」，阿伯則爆粗稱「你咁X大隻，我推到你？我73（歲）」，職員反駁「73（歲）咁又點？大晒？」。最後老婦嫌麻煩，大喊「唉，唔去啦，唔好去啦」，然後下車離開。職員一邊致電報警，一邊起身追趕對方。



影片引來網民議，有街坊指認得片中老夫婦，「親身見過1次，早2、3個月，佢哋同其他乘客嘈」、「我都被嗰女人推過」。有網民力撐九巴職員，認為「其實啲職員一般見好小事都唔會主動出聲，因為嘥咗自己時間又吃力不討好，個職員咁嬲一定係對夫婦太過過份啦」。



職員最初站近車門背對車長，相信他曾想伸出左手捉住扶手，但阿伯上車時懷疑及職員，老婦亦同時推開職員，職員隨即失衡跌倒。（facebook群組「香港時事」影片截圖）

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職員疑似想捉扶手被撞開

網上流傳的影片長約54秒，日前被上載至facebook群組「香港時事」，上載者表示「B1線之日常」，相信是指巴士是B1路線，由九巴經營，來往天水圍天恩邨和落馬洲，途經元朗。

片中可見，巴士電子路線牌寫上「元朗站」字眼，職員最初站近車門背對車長，懷疑被1對老夫婦上車時正面推倒，相信他當時想伸出左手捉住扶手，但阿伯上車時懷疑撞到職員，加上老婦推伸手開，導致職員倒後跌倒，整個人躺在車內通道。

倒地職員指老夫婦沒排隊

職員立即指控「個個話你（老夫婦）唔排隊」、「推我（職員），我𠵱家腳痛」，甚至通知車長報警，以及要求前往醫院。老夫婦卻為自己辯護，認為老人家每次都可獲優先上車，老婦更要求倒地職員「報警行開啲啦，唔該你」，意指他們要繼續上車，阿伯甚至爆粗稱「你咁X大隻，我推到你？我73（歲）」，職員反駁「73（歲）咁又點？大晒？」。

職員一邊起身，一邊大叫「唔好落車，你打到我」、「有人打人」。（facebook群組「香港時事」影片截圖）

年老夫婦下車離開

老婦見事件鬧大，發晦氣指「唔去啦，唔好去啦」，繼而和老伴下車；職員見狀，一邊起身，一邊大叫「唔好落車，你打到我」、「有人打人」，然後同樣下車追趕他們，影片便結束，未知最終如何發職。

網民力撐九巴職員

大量網民留言力撐九巴職員，更有人表示認出片中夫婦，「恃老賣老，搭車唔使排隊咩？次次啲老人家都可以畀，畀你上先係人情咋」、「撐職員」、「個女人一聽報警即刻笠水」、「警方同九巴必須嚴正處理」。甚至有自稱巴士車長的網民表示「B1日常，我揸B1，成日叫返打尖X落車排隊，全部人排隊，你打尖？」。

（facebook群組「香港時事」）