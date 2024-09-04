颱風摩羯│天文台：明午或需改發更高風球　會否掛8號風球看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風？摩羯／HKO】踏入2024年9月雙颱風共舞？天文台晚上6時40分改發3號風球。天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，星期四（9月5日）進入本港400公里範圍，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。



至於是否需要發出8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。



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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，星期四（9月5日）進入本港400公里範圍，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。（天文台截圖）

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天文台：3因素決定是否掛更高風球

天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至星期四（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。

至於是否需要發出8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。

天文台：本周暫時最吹8級風

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹8級風，大家要留意天氣變化。