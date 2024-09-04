颱風摩羯│天文台料將升級超強颱風　最高8級風　會否掛8號看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風？摩羯／HKO】踏入2024年9月雙颱風共舞？天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強，按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號；隨着摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至星期四（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高兩成。



至於是否需要發出8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。



有經常分享天氣消息的內地博主引述GFS數據指出，9月3日可能出現「雙颱風共舞」，即颱風摩羯和颱風麗琵共舞，其中更可能發展成超強颱風，提醒要警惕颱風爆發活動，做好防風準備，「這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



颱風摩羯│9月風暴特別勁？天文台數據驚人發現 咁多次掛8號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至星期四（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高兩成。（天文台截圖）

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天文台：3因素決定是否掛更高風球

天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強，按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號；隨着摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至星期四（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風，以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高兩成。

至於是否需要發出8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。

天氣博主：或現「雙颱風共舞」 提醒做好準備

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞，而菲律賓東部的颱風會出現「狂飆」模式，「一路北上先往日本方向靠近，在9月8日的時候，達到951 hPa（強颱風級別），這又出現了超強颱風的味道，但過後預計就往我國東海行走，在9月12日的時候，直接從我國長江三角洲區域登陸，並且直接進入內陸，看到沒？」。

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞。（網上圖片）

博主又說，預計南海消息後，西北太平洋在9月8日還會有1個颱風出現，並且繼續增強，9月16日時達到933 hPa（超強颱風級別），「趨向於我國沿海，同時還有1個颱風出現」，直言「看到沒？這颱風的確是有點多了，GFS認為秋颱風爆發的時間來了」。

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動。（網上圖片）

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動，「這真的是有點多，颱風登陸指向，我國江浙滬、福建都可能，反正，歐美路徑變化大，我國也沒有給出明確的點，繼續跟進就行。但是這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。

博主提醒做好颱風防禦準備。（網上圖片）

天文台：本周暫時最吹8級風

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹8級風，大家要留意天氣變化。