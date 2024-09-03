打風摩羯│天文台：發3號風球機會高　會否掛更高看3因素+颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／摩羯／HKO】踏入2024年9月雙颱風共舞？天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號，隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號機會較高；受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。



天文台網頁指出，上午8時，熱帶風暴摩羯集結在東沙之東南約440公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海北部。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯今日進入本港800公里範圍，至星期五（9月6日）會以颱風級別進入本港400公里範圍，之後以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。



至於是否需要發出3號風球、8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。



根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，摩羯星期二（9月3日）進入南海，隨後移向香港方向，周四至周六（9月5日至6日）最接近香港，之後轉向偏西方向，穿過海口市。



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），摩羯同樣會向海口市方向移動，路徑稍有不同。



有經常分享天氣消息的內地博主引述GFS數據指出，9月3日可能出現「雙颱風共舞」，即颱風摩羯和颱風麗琵共舞，其中更可能發展成超強颱風，提醒要警惕颱風爆發活動，做好防風準備，「這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯今日進入本港800公里範圍，至星期五（9月6日）會以颱風級別進入本港400公里範圍，之後以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。（天文台截圖）

即睇摩羯最新颱風路徑＋風力▼▼▼

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天文台：3因素決定是否掛更高風球

天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號，隨着摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號機會較高；受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

熱帶氣旋摩羯移動路徑。（天文台截圖）

天文台網頁指出，上午8時，熱帶風暴摩羯集結在東沙之東南約440公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海北部。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯今日進入本港800公里範圍，至星期五（9月6日）會以颱風級別進入本港400公里範圍，之後以偏西方向移動穿過海口市。目前直吹香港機率最高一成。

至於是否需要發出3號風球、8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。

GFS、ECMWF調整摩羯颱風路徑

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，摩羯星期二（9月3日）進入南海，隨後移向香港方向，周四至周六（9月5日至6日）最接近香港，之後轉向偏西方向，穿過海口市。（GFS／Windy.com）

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根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，摩羯星期二（9月3日）進入南海，隨後移向香港方向，周四至周六（9月5日至6日）最接近香港，之後轉向偏西方向，穿過海口市。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），摩羯同樣會向海口市方向移動，路徑稍有不同。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），摩羯同樣會向海口市方向移動，路徑稍有不同。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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天氣博主：或現「雙颱風共舞」 提醒做好準備

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞，而菲律賓東部的颱風會出現「狂飆」模式，「一路北上先往日本方向靠近，在9月8日的時候，達到951 hPa（強颱風級別），這又出現了超強颱風的味道，但過後預計就往我國東海行走，在9月12日的時候，直接從我國長江三角洲區域登陸，並且直接進入內陸，看到沒？」。

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞。（網上圖片）

博主又說，預計南海消息後，西北太平洋在9月8日還會有1個颱風出現，並且繼續增強，9月16日時達到933 hPa（超強颱風級別），「趨向於我國沿海，同時還有1個颱風出現」，直言「看到沒？這颱風的確是有點多了，GFS認為秋颱風爆發的時間來了」。

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動。（網上圖片）

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動，「這真的是有點多，颱風登陸指向，我國江浙滬、福建都可能，反正，歐美路徑變化大，我國也沒有給出明確的點，繼續跟進就行。但是這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。

博主提醒做好颱風防禦準備。（網上圖片）

天文台：本周暫時最吹7級風

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹7級風，大家要留意天氣變化。