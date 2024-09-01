本星期打風？GFS預測摩羯直吹香港　或成超強颱風　即睇風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／摩羯】踏入9月雙颱風共舞？天文台預料，位於菲律賓附近的低壓區會發展成熱帶氣旋並在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶；受其影響，本週中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定。



根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，在菲律賓轉向移向廣東沿岸，與香港及汕尾市相當接近，更可能直襲香港，結構巨型。



有經常分享天氣消息的內地博主引述GFS數據指出，9月3日可能出現「雙颱風共舞」，即颱風摩羯和颱風麗琵共舞，其中更可能發展成超強颱風，提醒要警惕颱風爆發活動，做好防風準備，「這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該颱風會掠過菲律賓及台灣，往泉州市方向移去。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，在菲律賓轉向移向廣東沿岸，與香港及汕尾市相當接近，更可能直襲香港，結構巨型。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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天文台：菲律賓以東低壓區逐漸發展

天文台預料，位於菲律賓附近的低壓區會發展成熱帶氣旋並在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶；受其影響，本週中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定。

GFS：摩羯或直襲香港

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，在菲律賓轉向移向廣東沿岸，與香港及汕尾市相當接近，結構巨型。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該颱風會掠過菲律賓及台灣，往泉州市方向移去。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該颱風會掠過菲律賓及台灣，往泉州市方向移去。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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天氣博主：或現「雙颱風共舞」 提醒做好準備

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞，而菲律賓東部的颱風會出現「狂飆」模式，「一路北上先往日本方向靠近，在9月8日的時候，達到951 hPa（強颱風級別），這又出現了超強颱風的味道，但過後預計就往我國東海行走，在9月12日的時候，直接從我國長江三角洲區域登陸，並且直接進入內陸，看到沒？」。

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞。（網上圖片）

博主又說，預計南海消息後，西北太平洋在9月8日還會有1個颱風出現，並且繼續增強，9月16日時達到933 hPa（超強颱風級別），「趨向於我國沿海，同時還有1個颱風出現」，直言「看到沒？這颱風的確是有點多了，GFS認為秋颱風爆發的時間來了」。

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動。（網上圖片）

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動，「這真的是有點多，颱風登陸指向，我國江浙滬、福建都可能，反正，歐美路徑變化大，我國也沒有給出明確的點，繼續跟進就行。但是這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。

博主提醒做好颱風防禦準備。（網上圖片）

天文台：香港未來9天都有幾陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹6級風，大家要留意天氣變化。