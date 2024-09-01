本星期打風？GFS料摩羯或直吹香港　恐成超強颱風　即睇風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／摩羯】踏入9月雙颱風共舞？天文台表示，廣闊低壓槽繼續影響南海中北部，料位於菲律賓以東的低壓區會在今明兩日逐漸發展並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。



根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，在菲律賓轉向移向廣東沿岸，與香港及汕尾市相當接近，更可能直襲香港，結構巨型。



有經常分享天氣消息的內地博主引述GFS數據指出，9月3日可能出現「雙颱風共舞」，即颱風摩羯和颱風麗琵共舞，其中更可能發展成超強颱風，提醒要警惕颱風爆發活動，做好防風準備，「這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。



而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該颱風會掠過菲律賓及台灣，往泉州市方向移去。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，在菲律賓轉向移向廣東沿岸，與香港及汕尾市相當接近，更可能直襲香港，結構巨型。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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天文台：菲律賓以東低壓區逐漸發展

天文台表示，熱帶氣旋珊珊會在今日於日本本州一帶逐漸減弱，但預料位於菲律賓以東的低壓區，會在今明兩日逐漸發展並移向呂宋一帶，隨後路徑及強度存在變數。

GFS：摩羯或直襲香港

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，在菲律賓轉向移向廣東沿岸，與香港及汕尾市相當接近，結構巨型。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該颱風會掠過菲律賓及台灣，往泉州市方向移去。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該颱風會掠過菲律賓及台灣，往泉州市方向移去。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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天氣博主：或現「雙颱風共舞」 提醒做好準備

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞，而菲律賓東部的颱風會出現「狂飆」模式，「一路北上先往日本方向靠近，在9月8日的時候，達到951 hPa（強颱風級別），這又出現了超強颱風的味道，但過後預計就往我國東海行走，在9月12日的時候，直接從我國長江三角洲區域登陸，並且直接進入內陸，看到沒？」。

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述GFS數據表示，9月3日或會出現「雙颱風共舞」，即11號颱風摩羯和12號颱風麗琵共舞。（網上圖片）

博主又說，預計南海消息後，西北太平洋在9月8日還會有1個颱風出現，並且繼續增強，9月16日時達到933 hPa（超強颱風級別），「趨向於我國沿海，同時還有1個颱風出現」，直言「看到沒？這颱風的確是有點多了，GFS認為秋颱風爆發的時間來了」。

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動。（網上圖片）

博主提醒短期內要警惕颱風爆發活動，「這真的是有點多，颱風登陸指向，我國江浙滬、福建都可能，反正，歐美路徑變化大，我國也沒有給出明確的點，繼續跟進就行。但是這颱風都有點強，並且還有點多，這又不是什麼好事情了，大家要做好颱風防禦的準備」。

博主提醒做好颱風防禦準備。（網上圖片）

天文台：香港未來9天都有幾陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹5級風，大家要留意天氣變化。