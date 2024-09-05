颱風摩羯│天文台：6:20pm發8號風球　懸掛多久看3因素+颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風？摩羯／HKO】天文台周三（9月4日）下午6時40分改發3號風球。熱帶氣旋摩羯增強為超強颱風，天文台表示摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早（９月５日）本港普遍風力增強，按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過，相關烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發8號風球。



颱風摩羯│8號風球可否提早下班？WFH說不？勞工處咁講

颱風摩羯│9月風暴特別勁？天文台數據驚人發現 咁多次掛8號風球

颱風摩羯｜8號風球膠紙貼窗防風？美氣象機構稱多餘 港專家咁講

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚（9月5日）至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

即睇摩羯最新颱風路徑＋風力＋直吹香港機率▼▼▼

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高一成。（天文台截圖）

天文台：3因素決定是否掛更高風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至今日（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過，相關烈風區會在今日稍後靠近珠江口。目前直吹香港機率最高一成。

至於是否需要發出8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

天文台：本周暫時最吹8級風

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹8級風，大家要留意天氣變化。