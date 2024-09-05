颱風摩羯｜天文台：8號風球至少維持到明午12時　何時落波看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／HKO】八號東北烈風或暴風信號在下午6時20分發出，預料本港平均風速每小時63公里或以上。天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。隨著摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞，預料與摩羯相關的烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午十二時。



颱風摩羯│8號風球可否提早下班？WFH說不？勞工處咁講

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚（9月5日）至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

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以顏色劃分，目前直吹香港機率最高一成。（天文台截圖）

天文台：3因素決定是否掛更高風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯至今日（9月5日）會以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後增強成超強颱風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過，相關烈風區會在今日稍後靠近珠江口。目前直吹香港機率最高一成。

至於是否需要發出8號風球甚更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

天文台：本周暫時最吹8級風

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高吹8級風，大家要留意天氣變化。