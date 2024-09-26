曾派事故公屋、頂層無升降機單位　港男終極派這屋邨：順利畢業！

輪候公屋非但過程漫長，假如能獲派心儀的屋邨，確實可喜可賀！最近有男子分享獲派公屋的經歷，稱先後獲派4個單位，首派是上水彩園邨，但屬事故單位（不計算三派之內），其後兩派均是頂層單位，該樓層卻沒有升降機，因此也決定拒絕。直至「終極一派」，獲分配皇后山邨皇順樓，令他不禁興奮直呼「順利畢業」。帖文引來不少網民討論，有人恭賀樓主，也有笑言「俾房署玩咗三鑊，終於苦盡甘來，恭喜恭喜」。



樓主首派是上水彩園邨，但屬事故單位，其後兩派均是頂層單位，樓層沒有升降機，因此也被他拒絕。（資料圖片）

首派上水彩園邨事故單位

樓主在facebook群組發文，分享自己「4派」公屋單位的經歷，首派獲分配上水彩園邨的事故單位，後來第2及第3派獲大埔大元邨和屯門友愛邨，可惜2個單位均在大廈頂層，沒有升降機到達，故他已經拒絕。所幸最後一派是粉嶺皇后山邨皇順樓，讓他直言「順利畢業」，終於成功入住公屋。根據樓主上傳的配房通知信，月租包括差餉為2,397元。

樓主最後獲分配皇后山邨皇順樓，不禁興奮直呼「順利畢業」。（資料圖片）

網民紛紛恭賀「畢業」

不少網民看後紛紛祝福樓主，又留言恭喜他「畢業」，大讚皇后山邨的設施較新淨，環境亦不錯，「慳返啲装修錢」、「皇后山唔錯」、「𠵱家都派到皇后山，恭喜」、「恭喜，皇順（樓）係最方便」；亦有網民認為房署的「隨機分配」太可怕，幸好樓主的最後一派較為「人道」，「咁X街？咁派法」、「你係少數人派第三次啲酸人無鬧你要求多多，恭喜晒」、「第二及第三派咁差！頂層仲要冇𨋢」。