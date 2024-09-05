老翁下藥迷暈老婆供72男性侵　受害9年無印象　妻1原因揭心寒真相

令人髮指！法國1名71歲老翁，竟然以下藥迷昏72歲妻子方式，9年間在網上招募72名男子到他家性侵妻子。由於藥力過猛，妻子並不知道自己被性侵，直至老翁2020年在購物中心偷拍3名女性裙底「斷正」，警方在老翁電腦發現妻子數百張相片和影片，妻子才知悉自己被迷姦。案件規模之大震驚法國社會，目前50名男子已確認身份，近日與老翁一同接受審判。



法國1名71歲老翁，竟然以下藥迷昏72歲妻子方式，9年間在網上招募72名男子到他家性侵妻子。（示意圖／gettyimages）

老翁迷暈妻子供72男性侵

綜合外媒報道，現年71歲的主被告多米尼克（Dominique P），是國營法國電力集團（EDF）前員工，被控強姦、拍攝強姦等多項罪行。

案件始於2011年，多米尼克以下藥迷昏妻子方式，多年間在網上招募共計72名男子到他家性侵妻子92次，當中未涉及金錢交易，而多米尼克不僅參與性侵妻子，還拍攝迷姦過程，並用侮辱語言鼓勵其他男子。

多米尼克不僅參與性侵妻子，還拍攝迷姦過程，並用侮辱語言鼓勵其他男子。（示意圖／gettyimages）

直至2020年9月，事件終被揭發。多米尼克在1家購物中心偷拍3名女性裙底，被保安「斷正」抓獲，警方在多米尼克電腦發現其妻子數百張照片和影片，當中妻子似乎失去知覺。警方並在1個網站發現聊天紀錄，顯示多米尼克招募男子到家與妻子發生性關係，警方隨後關閉網絡，多米尼克則承認，事前會讓妻子服用強效鎮靜劑。

被迷姦9年 妻子全不知情

72名男子中，50名男子身份已經確認，年齡26 歲至74歲，職業包括堆高機駕駛員、消防員、公司老闆等，大多數參與1次性侵，部份人更與了6次性侵。他們辯稱是「幫助1對夫婦實現他們的幻想」，惟多米尼克向警方指，每個人都知道他的妻子在不知情情況下被下藥。

妻子律師表示，由於強效鎮靜劑藥力過猛，妻子並不知道自己被迷姦。（示意圖／gettyimages）

50名男子周一（9月2日）與多米尼克一同受審。妻子吉賽兒（Gisèle Pélicot）在3名孩子支持下出庭，她的律師表示，由於強效鎮靜劑藥力過猛，吉賽兒並不知道自己被迷姦，直至2020年接獲警方通知才知悉事件。

律師又說，這次審判對吉賽兒來說是「可怕的折磨」，因要第1次看自己長達多年被性侵影片證據，而她本可選擇閉門審判，但認為「這正是施暴者所希望的」，她不會讓對方稱心如意。

妻子律師說，這次審判對妻子來說是「可怕的折磨」。（示意圖／gettyimages）

另外，多米尼克律師表示，多米尼克自稱9歲時曾遭強姦，現在他已經準備好面對「他的家人和妻子」。不過，多米尼克還被指控曾在1991年犯謀殺和強姦罪和1999年犯下強姦未遂罪，其中他否認1991年控罪，1999年控罪則在DNA檢測後承認。