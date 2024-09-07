兄長1舉動！弟自製噴火器燒房門　持菜刀斬手腳胸　求情望官輕判

兄弟反目最終縱火又斬人。新加坡一對父母離異的兄弟自幼關係欠佳，弟弟去年暫時搬回父親家，早上發現哥哥將牙線放在自己的牙刷上，即自製噴火器燒爛廁所肥皂架，兄長再以「關WIFI」還擊，他一氣下放火燒哥哥房門，再用菜刀斬傷哥哥的手、腳、胸。哥哥事後送院進行神經修復手術，其手指可能永久性麻痺。弟弟日前已承認持危險武器蓄意傷人罪，律師求情指，他從小遭到哥哥虐待，更因此患上抑鬱症，事件起因也是哥哥挑釁，希望法官輕判。



弟弟用噴火器傷兄長房門，再用菜刀傷斬傷對方。（示意圖／Getty Images）

新加坡傳媒報道，當地27歲男子符明才（音譯）因為不滿哥哥的行為，自製噴火器燒兄長的房門再用菜刀斬傷對方。案情指，符男父母2000年離異後，他一直和母親同住，兄長及妹妹則和父親住，成長過程中他和兄長關係欠佳。2023年母親搬走後，符男需暫時搬到父親家中。

兄長將牙線放在弟弟牙刷上

2023年6月，符男早上起床，發現哥哥將牙線放在自己的牙刷上，即時火冒三丈，自製噴火器將廁所肥皂架燒毀表達不滿。哥哥見到肥皂架被燒也感到不快，想辦法激走弟弟，決定關掉家中WIFI，此舉徹底惹怒對方。

被告當時拿着噴火器和菜刀走到哥哥房外，先用噴火器燒房門，哥哥聽到門外有怪聲後開門查看，被告即用菜刀斬向哥哥，斬傷其右手。兩兄弟短兵相接打起來，爭執中被告再斬傷哥哥的右腳和胸部。

被告律師求情指，他被兄長虐待導致患上抑鬱症，事發時先被對方挑釁。（示意圖／Getty Images）

兄長手指恐永久性麻痺

哥哥事後送院，其手腳多處撕裂傷，需接受神經修復手術，要放40多天病假，其手指的神經被斬傷後，可能會永久性麻痺。

9月3日，被告承認1項持危險武器蓄意傷人罪，另外2項惡作劇縱火罪將於9月19日下判時一併考慮。被告律師求情指，符男有個「不安的童年」，哥哥和他關係疏遠之餘，還經常虐待他，符男因此患上抑鬱症，案發時他「有些反應」是因為被哥哥故意惹怒，希望法官輕判。

（綜合）