同居快2年應否分開？女生慨嘆獨力支撐生活　網民睇相後反支持他

「分開簡單，抹去往事極難」！台灣1名女生在網上慨嘆「同居快2年了，到底要不要分開？」，數落對方「完全沒有工作，都我在養，只會吃飽睡睡飽吃」，而且「拉屎又臭」，但同時大讚對方高顏值，更是她的精神支柱，而且不會消失，同時上載對方相片，原來是其愛貓，引來網民爆笑。



大量網民上載寵物照片，笑言「我跟她同居快8年了，她也是一堆缺點，天天一直叫，只是個小事也很敏感，看到東西好奇就咬一下，但我還是很愛她，有夠怕哪天就失去她了」、「交往9年，永遠不會離開我，並且也被多次家暴，但我們彼此相愛」、「曖昧快2個月了，有時熱情有時冷漠，真的是搞不懂」。



台女不斷指出同居「人」的優缺點，同時上載其照片，原來一直提及其愛貓。（Threads圖片）

該名台女在Threads詢問「同居快2年了，到底要不要分開？」，數落對方缺點「懶到不行 ，拉屎又臭，完全沒有工作，都我在養」，只會懂得吃和睡，但優點是「顏值高、我的精神支柱」，樓主「永遠找到他，不會搞消失」，同時上載其「主子」照片，原來樓主口中所指的「同居男」原來是其愛貓。

帖文引來許多網民的共鳴，分別上載寵物相片。（Threads圖片）

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帖文引來許多網民的共鳴，分別上載寵物貓狗和倉鼠相片，「看文字：分開，一律建議分開；看圖：養啊為什麼不養？」、「他的工作就是：吃飽飽、睡好好、健健康康、提供肥美的肉體吸或摸啊」、「交往快4年了，脾氣爛到跟什麼一樣」。

（Threads）