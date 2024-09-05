超強颱風摩羯8號風球│天氣博主：2原因會再增強　GFS料下周再有風

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／8號風球／HKO／GFS／ECMWF】超強颱風摩羯襲港來勢洶洶，天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風；按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過；隨着摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發8號烈風或暴風信號。天文台又說，預料與摩羯相關烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，8號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午12時。



有經常分享天氣消息的內地博主形容「摩羯」已經徹底爆發，「達到了17級超強颱風級別，並且這還沒有停止增強，接下來還可能變得更強」，直指「這颱風真的是有點強，並且有可能創造我國華南登陸的一個颱風紀錄」。他又分析「摩羯」2個變強原因，並預告下周可能會有新颱風「麗琵」出現，一路北上前往日本，同時南海也還有1個低壓活動。



根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），摩羯星期二（9月3日）進入南海，隨後移向香港方向，周五至周六（9月6日至7日）會穿過海南島，再往西面登陸；至下周三至六（9月11日至14日）菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋生成，往台灣及日本中間方向移動。



不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。



天文台表示，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風；按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。（天文台）

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天文台：8號風球至少維持到周五中午12時

下午5時，超強颱風摩羯集結在香港以南約340公里，即在北緯19.3度，東經114.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。天文台於傍晚6時20分改發8號烈風或暴風信號，會至少維持至明日正午12時。

天氣博主：2原因「摩羯」徹底爆發

內地博主「環球科學貓」發文表示，「摩羯」還可能再增強。（網上圖片）

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」發文表示，「摩羯」還可能再增強，「今年第11號颱風摩羯已經徹底爆發了，達到了17級超強颱風級別，並且這還沒有停止增強，接下來還可能變得更強。根據我國氣候中心指出，預計它的巔峰還將進一步提升，最強是達到17級以上超強颱風級別，風速為62m/s，不得不說」，形容「這颱風真的是有點強，並且有可能創造我國華南登陸的一個颱風紀錄」。

博主又說，「摩羯」登陸強度將是重點，「我國給出登陸最強預計是在16級到17級之間，風速52至58米/秒，看到沒？巔峰17級超強颱風登陸的話，那完全不敢想像……雖然登陸點還無法確定，我國依然指出是在在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸，但是無論是在哪個區域登陸，這麼強的颱風都是影響相當強烈的」。他提醒海南、廣東等地的人要先做好防颱準備，後續就是廣西。

博主又說，「摩羯」登陸強度將是重點。（網上圖片）

至於為何「摩羯」如此「瘋狂」，博主列出兩個原因解釋：

第1個原因：海洋溫度相對較高



博主指出，海洋溫度都是在30度左右，非常有利於颱風發展，「一般來說，海溫在26度以上就有利於發展。所以，這使得颱風摩羯具有爆發力」。

第2個原因：在南海區域地理環境影響不大



博主表示，「摩羯」一路過來基本都是暢通無阻，這也是其容易加強原因。

博主另引述ECMWF和GFS數據指出，12號颱風麗琵或會在下星期生成，移向日本。（網上圖片）

下周或再有颱風麗琵生成

博主另引述ECMWF和GFS數據指出，12號颱風麗琵或會在下星期生成，移向日本，「在9月11日時段的時候，又有一個新颱風出現的趨勢，過後會不斷增強，如果這個出現了，那這才可能是今年第12號颱風麗琵，過後一路北上前往日本」

博主同時提到，南海屆時也會有一個低壓活動，但由於「強度不大」，無法判斷。不過他提到，GFS數據比ECMWF勢頭更強，「預計在9月8日時段，就可能直接出現雙颱風活動趨勢，也就是12號颱風麗琵、13號颱風貝碧嘉可能一起出現，過後，就是一片混亂」。

博主同時提到，南海屆時也會有一個低壓活動，但由於「強度不大」，無法判斷。（網上圖片）

歐美模式預測下周有巨型熱帶氣旋移近日本台灣

根據美國全球預報系統（GFS）摩羯星期二（9月3日）進入南海，隨後移向香港方向，周五至周六（9月6日至7日）會穿過海南島，再往西面登陸；至下周三至六（9月11日至14日）菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋生成，往台灣及日本中間方向移動。

根據美國全球預報系統（GFS）摩羯星期二（9月3日）進入南海，周五至周六（9月6日至7日）會穿過海南島，再往西面登陸；至下周三至六（9月11日至14日）菲律賓東面會再有1個巨型熱帶氣旋生成，往台灣及日本中間方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有類似預測。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有類似預測。（ECMWF／Windy.com）

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