颱風摩羯｜8號風球下多部的士被抄牌：唔劏客都抄？　網民撐抵抄

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／的士／抄牌】不論何時何地，違例泊車就有機會被抄牌。本港網絡瘋傳1段影片，稱超強颱風摩羯襲港懸掛8號風球下，粉嶺火車站外有至少5部泊在路邊的紅色的士被抄牌。上載影片者大感不滿，斥責：「真係X佳，奉公守法，八號風球休息，唔劏客，咁都要抄？」



影片引來網民熱議，大部份人都認為8號風球下抄牌沒有問題，「有邊條法例話8號風球唔會抄牌？」、「犯法就係犯法，一定要負責」、「停車場夜泊都係百幾蚊。都唔願付出，就要承擔抄牌風險」。也有網民質疑事件真偽，上載影片者留言回應「全部車未走，歡迎光臨現場」。



本港網絡瘋傳1段影片，稱超強颱風摩羯襲港懸掛8號風球下，粉嶺火車站外有至少5部泊在路邊的紅色的士被抄牌。（影片截圖）

8號風球下多部的士泊路邊被抄牌

有港男於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載該段30秒影片，指8號風球下，粉嶺火車站外停泊路邊的的士都被抄牌，「八號風球粉嶺火車站，的士全部抄牌」，又稱「綠色小巴唔抄」。他大感不滿，斥責：「真係X佳，奉公守法，八號風球休息，唔劏客，咁都要抄？」

影片見到，當時天色已黑，正在下雨，至少有5部停泊在粉嶺火車站外路邊的紅色的士被抄牌。不過影片中未見有樓主提及的「綠色小巴」。

影片見到，至少有5部停泊在粉嶺火車站外路邊的紅色的士被抄牌。（影片截圖）

網民指8號風球下抄牌無問題

影片引來網民熱議，大部份人都認為8號風球下抄牌沒有問題，「有邊條法例話8號風球唔會抄牌？」、「犯法就係犯法，一定要負責」、「停車場夜泊都係百幾蚊。都唔願付出，就要承擔抄牌風險」、「抵抄」、「其實已預知何時打風，一早諗住唔開工，係唔係應該泊响安全又唔違例地方，咁樣仲好意思怪人」、「市民留安全地方唔等於你可以周街擺㗎」、「支持警察執法」。

惟也有網民質疑事件真偽，「係真定老作？將啲舊落雨video擺上FB（Facebook）？」，上載影片者留言回應「全部車未走，歡迎光臨現場」。