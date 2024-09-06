颱風摩羯｜8號風球下搭大嶼山的士　港女給$500附加費　法例咁講

【颱風／打風／的士／附加費／濫收車資／法例／天氣消息／天文台／摩羯／熱帶氣旋／颱風路徑預測】打風的士收取附加費問題常惹爭議。超強颱風摩羯襲港8號風球期間，有港女乘搭藍色的士（大嶼山的士），在不足18公里路程、4.7分鐘「收費分鐘」下，另給了500元「附加費」，車資總計約683元。她把單據放上社交平台，表示「呢張單值得我開個po紀念」、「暫時係我搭過最貴嘅的士，差少少就要瞓街」，以示慶幸颱風下仍能平安歸家。



帖文引來網民熱議，不少人批評的士做法離譜，惟有網民「在特殊惡劣天氣底下，我認為可以接受」。



有港女乘搭藍色的士（大嶼山的士），在不足18公里路程、4.7分鐘「收費分鐘」，另加上500元「附加費」。示意圖，非涉事的士。（資料圖片）

8號風球下的士收500元附加費

該港女昨日（9月5日）晚上11時許於社交平台threads上載的士單據發文，留言「呢張單值得我開個po紀念」。

從的士單據見到，樓主於昨晚10時52分上車，至11時23分下車，總公里17.78，「收費分鐘」4.7分鐘，下方並列明「附加費」要500元，車資總計683.6元。

樓主感嘆：「多謝8號風球，令我成就解鎖，暫時係我搭過最貴嘅的士，差少少就要瞓。」

帖文引來網民熱議，不少人批評的士做法離譜，「加五百真係好過去搶」、「700可能租晚酒店仲好」。也有網民認為，「在特殊惡劣天氣底下，我認為可以接受」、「已掛8號風球幾粒鐘，的士保險已失效，司機冒高風險載客，自然以高附加費補償，情理之中，願者付款」、「咁呢啲錢無計啦」。

另有網民關注司機為何會列印單據寫明附加費，「咁蠢留證據畀妳嘅？」，樓主則解釋，「我一上車講明話我要單，我要claim錢，可能佢都冇諗咁多，因為佢知我係直接call車公司返屋企」。

的士8號風球收附加費或違法

到底的士司機在8號風球下收取附加費是否合法？根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第47(2)條，任何的士之登記車主或司機所收取之的士租用費，不得超過《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)附表5指明的適當收費率，而附表5沒有列明在8號颱風訊號或黑色暴雨警告懸掛時可收取額外的費用，故此，收取額外費用可能違反條例，一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。