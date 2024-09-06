颱風活春宮！土瓜灣阿伯大媽宋皇臺公園激戰　網民驚：無羽毛球打

【活春宮／不雅影片】超強颱風摩羯襲港雨，香港橫風橫雨，但也壓制不了「性衝動」？本港下午瘋傳1段影片，見到土瓜灣宋皇臺公園亭下長凳有1對上年紀男女，風雨下正撐着傘抱在一起，更有疑似性行為動作，一直搖擺身體。



網民看過影片震驚，有人笑言「打風冇羽毛球打嘛」、「真係翻雲覆雨！」、「打風都打唔甩」；也有網民批評2人行為離譜，不知羞恥。



本港下午瘋傳1段影片，見到土瓜灣宋皇臺公園亭下長凳有1對上年紀男女，風雨下正撐着傘抱在一起，更有疑似性行為動作。（影片截圖）

有街坊下午在Facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」發布該段影片，留言「睇嚟個風都吹唔熄伯伯嘅慾火」。

影片長20秒，見到當時大風大雨，土瓜灣宋皇臺公園亭下長凳有1對上年紀男女，撐着傘面對面抱在一起，其中女方坐在男人大腿，，2人雖沒有脫衣服，一直搖擺身體，疑似有性行為動作，直至影片結束。

影片見到，土瓜灣宋皇臺公園亭下長凳有1對上年紀男女，撐着傘面對面抱在一起，其中女方坐在男人大腿，2人雖沒有脫衣服，但搖擺身體疑似有性行為動作。（影片截圖）

影片見到，土瓜灣宋皇臺公園亭下長凳有1對上年紀男女，撐着傘面對面抱在一起，其中女方坐在男人大腿，2人雖沒有脫衣服，但搖擺身體疑似有性行為動作。（影片截圖）

網民看過影片震驚，批評2人行為離譜，不知羞恥，「宋皇臺公園咁空曠都喺度玩」。也有網民笑言，「打風冇羽毛球打嘛」、「真係翻雲覆雨！」、「打風都打唔甩」、「驚個伴吹走啫……」、「原來羽毛球係咁打」。

網民看過影片震驚，批評2人行為離譜。（影片截圖）

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。