免費幫絞300斤肉！肉檔老闆手絞殘廢　顧客要賠¥XX萬　網民錯重點

免費幫忙絞肉卻絞傷自己的手！江蘇1名肉檔老闆有一天準備收工時，遇上1名飯店老闆上門，要求他將3個月前購入的豬肉絞碎；檔主見對方是熟客，便向鄰店借絞肉機幫忙，但因凍肉較難絞，他用手大力將肉塞入機內，結果自己的手也被絞進去受重傷，經多次手術後鑒定8級殘疾。



傷者向飯店老闆索償遭拒，決定告上法院。法官認為即使豬肉是在店內購買，但飯店老闆3個月後才要求對方絞肉，檔主已算是無償提供勞務，裁定他要負擔30%的次要責任，向檔主賠償逾19萬人民幣（約20萬港元）。事件引起內地網民熱議，但關注點並非意外原因或賠償金額，而是落在那些肉上，「這是哪家飯店，為什麼新鮮肉放3個月才用？」，網民更擔心是涉事凍肉的下落，「銷毀了？還是送上了飯桌？」。



案情指，飯店老闆雖是從肉檔購入該批豬肉，但3個月後才返回要求檔主幫手絞碎，故檔主已算是無償提供勞務，出了意外應獲得一定賠償。（微博影片截圖）

內媒報道，江蘇王男是肉檔檔主，飯店老闆張男是其熟客。案發當日，張男將300斤凍肉帶到檔口，該批豬肉是3個月前在其檔口購入，希望肉檔幫助絞碎。王男本已想收檔下班，但念及熟客一場，便到鄰近肉檔借絞肉機免費幫忙。

凍肉難絞用力塞入機

王男將凍肉塞入絞肉機器時，發現該些凍肉雪得較難絞，一不留神用力往機內塞時，連手都被絞入機內，傷勢嚴重。王男送院後做了多次手術，其手部功能部份喪失，被鑒定為8級殘疾，他事後向張男索償，認為是幫對方絞肉才出事。 張男則指該批肉本身是3個月前在王男的店購入，絞肉也是對方義務，拒絕賠償。雙方未達成一致，決定訴至法院。

檔主事後要做多次手術，其手部功能部份喪失，被鑒定為8級殘疾。（微博影片截圖）

購入3個月後才要求將凍肉絞碎

法官認為，時隔3個月才要求對方將凍肉絞碎，已不屬於買賣行為的附隨義務，王男為對方免費絞肉是無償提供勞務，而那批豬肉是用作經營飯店用途，認定王男與被告飯店之間構成義務。

不過，考慮到王男在絞肉時也要盡謹慎注意義務，其疏忽的確是意外主因，而張男到場後只是將肉放到一旁，什麼都沒管也沒作合適提示。法例規定，無償提供勞務的幫工，在從事幫工活動中致人損害，接受幫助者要承擔相應賠償責任，最終裁定王某要自承70%責任，而張某要承擔30%次要責任，賠償逾19萬元人民幣。

網民關注為何要買300斤肉3個月後才用，又擔心那上這批肉下落。（微博影片截圖）

網民：這300斤肉還用不用呢？

事件在內地社交平台引起熱議，「這客人也不地道，人家免費幫你結果受傷了，從心理上也應該補償人家啊」、「果然免費的最貴」、「既然好人難做，那就不做了唄」。許多人好奇為何飯店老闆買肉放3個月才用，「只有我看到，這肉已經 3個月了，為什麼要把新鮮肉放 3個月再用」、「我有1個問題，這300斤肉還用不用呢」、「銷毀了？還是送上了飯桌？」、「也就是飯店給客人吃的是3個月後的肉」、「沒毛病，估計肉凍的太久了，冰的很，手拿久了直接麻木」。

（綜合）