移民英國！資深教師在港月薪$8萬　嘆移英做卑微工作收入勁減75%

移民海外，除了要適應新環境，有時候也要接受難以找回老本行的現實。最近1名網民在網上分享，表示自己在香港已是1名接近頂薪的資深教師，但移民英國後，需從事「卑微的工作」，收入也較低，只有在港時的四分之一，不禁大嘆「有時忍不住想，如果我現在仍在香港，月入已過$80,000」。



1名網民分享，表示自己在香港已是1名接近頂薪的資深教師，但移民英國後，需從事「卑微的工作」，收入也較低。（《小歡喜》劇照）

樓主日前在Threads發文大吐苦水，表示自己過往在香港是1名資深教師，但後來舉家移民，從事「卑微的工作」，以及只有「低微的收入」，讓他間中會思考，假如當初留在香港，自己已經能月入逾8萬元，接近教師的頂薪點，「有時忍不住想，如果我現在仍在香港，月入已過$80,000」，因此對移英的選擇產生懷疑，「我到底在做什麼？我能否繼續堅持下去？」。

樓主在文中表示發帖只想吐一吐苦水，「噴一口悶氣」，後來又留言補充，稱自己與家人一起移民，目前在英國的月入只有香港的四分之一，亦即大約2萬港元，尚算足以應付生活開支，然而他要支付小孩的大學費用，「如果唔使畀海外大學費，我都應該滿意而家的收入」，縱使當初已預料在英國的收入會大減，「但感受起來又係令一番滋味」。

他又透露，身邊有同樣移英的朋友已回流，返回香港任職副校長，自己也曾收到過往任職的學校邀請，希望他回港工作，但樓主最後決定留在英國，「始終擔心下一代的前途，但我都會佢哋講，如果日後喜歡嘅話，佢哋可以返香港發展，我唔想將我嘅價值取代佢哋的選擇」。

樓主直言，「有時忍不住想，如果我現在仍在香港，月入已過$80,000」，因此對移英的選擇產生懷疑。（資料圖片）

不少網民紛紛留言，認為理想與現實難免有出入，表示「有冇諗過可能係香港嘅人工比起其他地方係不合理同唔尋常地高，但同時稅率又低過其他地方？喺呢度（英國）做資深老師稅前都冇可能有8萬港紙一個月」、「你喺香港都有$80,000，而家FG（畢業生）得17K，我都擔心緊，不過如果我喺香港有80K我都唔會走」、「月入有8皮嘢唔使嚟英國」；亦有人鼓勵樓主，「既然你選擇咗適合自己就堅持」、「移民有點像結婚，激情過後就是柴米油鹽的事，沒有無風無浪的婚姻，也沒有一帆風順的移民，成功全靠用心經營，加上『遷就』和『接受」』，途中有千萬個放棄的理由，但堅持可能只要一個理由就足夠了」。