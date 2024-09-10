銀色債券2024｜申請日期、認購資格、派息13須知！料保底約4厘息

【銀色債券2024年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond／何時發行】新一批零售銀色債券（銀色債券）快將開售，據報政府最快今日（9月10日）舉行發布會，公布新一批銀債發售詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。



今次是政府推出的第九批銀色債券，與通脹掛鈎債券iBond一樣，銀色債券有保底息率，幾乎零風險。而據報，銀色債券2024暫定9月20日（下周五）接受認購，息率貼近但略低於4厘，惟一切需以官方公布為準。



究竟銀色債券是否「抵買」？如何認購？一手幾錢？截止日期？息率如何？又需要什麼資格條件？以下一一話你知。



新一批零售銀色債券（銀色債券）快將開售。（資料圖片）

須知1：認購開始日期

據報，銀色債券2024將於9月20日起接受認購。

須知2：認購截止日期

銀色債券2024認購截止日期有待公布，但按以往認購期約10天做法，估計認購期至9月底。

須知3：認購資格

根據以往安排，持有香港身份證及年滿60歲的本港市民，都可以認購銀色債券。

根據以往安排，持有香港身份證及年滿60歲的本港市民，都可以認購銀色債券。（資料圖片）

須知4：如何認購

可透過配售銀行或指定證券經紀認購銀色債券，數量詳情有待公布。

須知5：一手幾多錢

銀色債券2024每手為10,000港元。

須知6：配發金額有限制？

銀色債券最高配發金額為每人100萬港元，即每人最多只能獲配發100手債券。

銀色債券2024一手10,000港元。（資料圖片）

須知7：何時發行

銀色債券2024發行日期有待官方公布。

須知8：發行額

銀色債券2024發行額有待官方公布。

須知9：債券年期

根據以往做法，銀色債券年期為3年。

須知10：派息時期

根據以往做法，銀色債券每6個月派息1次。

須知11：保底息率

據報，銀色債券2024息率貼近但略低於4厘。

根據以往做法，銀色債券按循環配發機制，每名申請者先獲派1手，餘下按抽籤分配。（資料圖片）

須知12：如何穩獲一手？

根據以往做法，銀色債券按循環配發機制，每名申請者先獲派1手，餘下按抽籤分配。

須知13：可否二手市場買賣？

銀色債券不設二手市場，如在債券到期前套現，政府會以原價及相應累計利息贖回債券。如有需要，債券持有人可向政府售回債券，拿回本金及利息。