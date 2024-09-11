黑悟空？4獼候大鬧元朗　馬騮精爬水管上天台　街坊︰想搶人個袋

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》令到「世上哄動」，熱潮甚至「歷遍西與東」，令人看到猴子時，都想起「馬騮精」化身的主角孫悟空！而元朗有一班「馬騮精」似要趕及這股悟空風潮，「輕輕筋斗翻過」區內各處，有市民直擊最少4隻頑猴沿着唐樓水管爬上6樓天台，有目擊者向《香港01》表示，當時見到4至5隻馬騮在在元點近西鐵站的明渠結伴出沒，更試圖「想搶奪途人個袋」，其後見牠們輕盈地越過明渠，沿着附近鐵欄游走，完全無視街坊。



大約4隻獼猴在元朗區內明渠出沒。（讀者曾先生提供影片截圖）

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獼候輕盈跳過明渠，繼而沿住附近鐵欄遊走，最後跳回地面。（讀者曾先生提供影片截圖）

獼猴圖搶途人袋子被制止驅趕

與黑悟空必成經典有所不同，這批元朗獼猴只有剎那光輝，身為元朗街坊的讀者曾先生向《香港01》提供獼猴出沒的影片，片中可見，大約4隻馬騮在區內明渠出沒，輕盈跳過明渠，繼而沿住附近鐵欄遊走，最後跳回地面。

曾生向《香港01》表示，影片攝於本周二（9月10日）下午2時許至3時，當時他在元點商場近西鐵站的明渠附近踩單車時，發現4至5隻馬騮結伴出沒，「仲想搶途人個袋」，但被途人阻止，遭驅趕後逃去。曾先生表示從未在元朗遇過馬騮，過去多從網上影片見到牠們會搶奪途人的膠袋，「今日特別多，擔心佢哋搶人嘢」。

網傳影片拍到4隻猴子在合益路近建德街唐樓大展身手，沿着唐樓的水管爬上天台。（facebook影片截圖）

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最少4隻獼猴爬上唐樓天台

原來「馬騮精」不只出現渠，而是在元朗區內游走，多段影片被上載至facebook各個群組，其中1段影片見到最少有4隻獼猴被拍到在合益路近建德街唐樓大展身手，逐隻逐隻沿着水管逐步爬上天台，不時停一停，讓最先上去的同伴讓位，待第2隻猴子爬上冷氣機頂，再借力攀登到天台。而在元朗大棠路83號1幢唐樓亦有2隻獼猴出現，「照辨煮碗」爬上大廈天台。

另有2隻馬騮在元朗大棠路83號1幢唐樓「照辨煮碗」，爬入大廈天台。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

1班馬騮精在元朗四出活動，「面對種種困擾不怕」，而且「有姿勢、有實際」，影片引來許多網民留言，「望住大師兄條片, 先知咩叫做身輕如猴」、「型到跌渣」，更有人笑稱是幫忙「宣傳黑悟空」。有網民則提醒獼猴有攻擊性，「尤其係一班馬騮群埋一齊，見你攞住食物就會搶」，故見到獼猴出沒就要小心，建議可報警或通知漁護處。

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（綜合）