準新郎修一修頭髮！突被捲錫紙埋單逾千元　後續更慘：成同事笑柄

去髮型店「修一下」，埋單要過千元？杭州1名準新郎拍婚紗照前按攝影師要求去「修一修」頭髮，他告訴髮型師只要「兩邊剪短」和「中間修一下」，未料一洗完頭就被錫紙捲頭髮，且連倒2瓶「塑形水」，之後才告訴他每瓶要298人民幣（約330港元），準新郎急忙叫髮型師住手，但對方堅持再倒，合共用上4瓶稱可打折當1,000人民幣（約1,100港元）。準新郎最終被迫付逾千元結帳，有感被「劏」後，對髮型亦極不滿意，「已經成為同事的笑柄了」。



準新郎在內媒陪同下與店長對質，結果雙方說法有異，雖然店內有閉路電視，但店長強調「沒有沒有監控」，準新郎只能到當地市場監管部門投訴。網民直言當地「剪髮店騙子猖狂到沒人理了」，而且同情事主「也太慘了，1,000多元弄成這樣」。



準新郎按攝影師要求去「修一下」頭髮，非但要逾千元埋單，髮型更成為同事笑柄，令他十分不滿。（微博影片截圖）

浙江電視台《1818黃金眼》報道，事發於杭州錢塘區1家叫容顏國際理髮店，準新郎小張在拍婚紗照前打算「修一下頭髮」，日前到該店買了1張35人民幣（約38港元）體驗卡，可洗剪吹4次。

只要求兩邊剪短、中間修一下

小張於9月5日到該理髮店，強調幾次對髮型師說「兩邊剪短」及「中間修一下」，未料一洗完頭髮型師就拿出錫紙在捲，他即說自己不是燙髮，對方解釋這不是燙髮用，而是「上塑形水」。說時遲，那時快，髮型師已連倒2瓶，這時才拿出價目表指非會員1瓶要價298人民幣。

髮型師強行倒了4瓶「塑型水」，稱可打折當1,000人民幣。（微博影片截圖）

小張要求對方別再倒，髮型師堅持他的頭髮要用3、4瓶，最後用了4瓶，聲稱可打折，4瓶只需1,000人民幣。除了感覺被「劏」，小張對新髮型很不滿，「我原本頭髮不炸的」、「已經成為公司的笑柄了」。去拍婚紗照時還被攝影師反問，當初只是叫他「修一下」，「你怎麼剪了這樣的髮型」，事件令小張十分不滿。

店長：髮型成型不要用東西嗎？

小張在記者陪同下返回理髮店，店員馬上趕2人出門，稱店長已在門外等。店長稱事前有告訴小張要「做頭髮」，又指有告訴他會用錫紙和藥水。不過，小張反指髮型師沒說過要用錫紙和藥水。店長指這叫「塑型」而非燙髮，用的產品不一樣，「你要髮型成型不要用東西嗎？」，認為髮型師一定有告訴他價錢才動手，惟小張反指對方從未說明具體價格，只說「很便宜很優惠」。

其實店舖內有閉路電視可翻查作實，但店長即說「沒有沒有監控」，亦不願意叫涉事髮型師出來對質及展示當時用的塑型產品。小張無奈指，自己對髮型無要求，「我就想感覺這個1,000塊錢不值」，最終到當地市場監管部門投訴。

網民同情：1,000多弄成這樣

網民認為事主理髮過程中出問題，「當時應該立馬拒絕啊，我是剪頭髮，為啥要捲錫紙應該立馬報警」、「也太慘了，1,000多弄成這樣」。這已非杭州第一次出現髮型店爭議，網民笑指「杭州不理髮，青島不吃蝦」、「建議杭州全面取消理髮美容行業的從業許可。辦過證的，被消費者投訴舉報超過3次就強制註銷」。

（綜合）