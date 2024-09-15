本周打風？ICON預測中秋節後熱帶氣旋襲港＋風暴路徑　天文台咁講

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／貝碧嘉／貝碧佳／普拉桑／HKO／GFS／ECMWF／ICON】中秋節可能再有熱帶氣旋？天文台預料，位於呂宋附近的廣闊低壓區會在未來一兩日逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。



根據德國氣象局使用預測模型（ICON），周二至周三（9月17日至18日）南海會有1個熱帶氣旋形成，結構巨型，隨後移向香港方向，並在周五（9月20日）在香港極近距離登陸。ICON至今早（9月15日）稍稍更新預測，該熱帶氣旋會在香港南邊掠過，移向海南島方向。



而根據美國全球預報系統（GFS），周三（9月18日）南海會有1個熱帶氣旋往西方移動，周五（9月20日）在越南登陸。到下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，往台灣方向移動。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，周二至周四（9月17日至9日19日）南海有氣旋形成，但結構鬆散，強度及路徑與GFS預測不同。ECMWF亦預測下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，但會往西方移動。



天文台上周五（9月13日）則發表「天氣隨筆」講述中秋天氣展望，預料一道廣闊低壓槽會在本周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，又引述熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，但強調現時各大電腦模式預測仍有分歧。



不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。



根據德國氣象局使用預測模型（ICON），周二至周三（9月17日至18日）南海會有1個熱帶氣旋形成，結構巨型，隨後移向香港方向，並在周五（9月20日）在香港極近距離登陸。ICON之後稍稍更新預測，該熱帶氣旋會在香港南邊掠過，移向海南島方向。（ICON／Windy.com）

根據德國氣象局使用預測模型（ICON），周二至周三（9月17日至18日）南海會有1個熱帶氣旋形成，結構巨型，隨後移向香港方向，並在周五（9月20日）在香港極近距離登陸。ICON之後稍稍更新預測，該熱帶氣旋會在香港南邊掠過，移向海南島方向。（ICON／Windy.com）

天文台：或有低壓區發展

天文台預料，位於呂宋附近的廣闊低壓區會在未來一兩日逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。

多國天氣預報模式預測南海有熱帶氣旋生成

根據德國氣象局使用預測模型（ICON），周二至周三（9月17日至18日）南海會有1個熱帶氣旋形成，結構巨型，隨後移向香港方向，並在周五（9月20日）在香港極近距離登陸。ICON之後稍稍更新預測，該熱帶氣旋會在香港南邊掠過，移向海南島方向。

根據德國氣象局使用預測模型（ICON），周二至周三（9月17日至18日）南海會有1個熱帶氣旋形成，結構巨型，隨後移向香港方向，並在周五（9月20日）在香港極近距離登陸。ICON之後稍稍更新預測，該熱帶氣旋會在香港南邊掠過，移向海南島方向。（ICON／Windy.com）

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而根據美國全球預報系統（GFS），周三（9月18日）南海會有1個熱帶氣旋往西方移動，周五（9月20日）在越南登陸。到下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，往台灣方向移動。

根據美國全球預報系統（GFS），周三（9月18日）南海會有1個熱帶氣旋往西方移動，周五（9月20日）在越南登陸。到下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，往台灣方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，周二至周四（9月17日至9日19日）南海有氣旋形成，但結構鬆散，強度及路徑與GFS預測不同。ECMWF亦預測下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，但會往西方移動。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，周二至周四（9月17日至9日19日）南海有氣旋形成，但結構鬆散，強度及路徑與GFS預測不同。ECMWF亦預測下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，但會往西方移動。（ECMWF／Windy.com）

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天文台：呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展

天文台上周五（9月13日）則發表「天氣隨筆」講述中秋天氣展望，預料一道廣闊低壓槽會在本周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，又引述熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，但強調現時各大電腦模式預測仍有分歧。

天文台引述熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，而隨後動向存在分歧。（天文台「天氣隨筆」）

天文台表示，各電腦模式對廣闊低壓槽上潛在熱帶氣旋發展的預測仍有分歧。（天文台「天氣隨筆」）

天文台又說，預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，而9月中旬至10月下旬，來自北方的東北季候風開始逐漸向南擴展，於華南與暖濕氣團角力。天文台表示，剛踏入秋季，東北季候風抵達華南沿岸時未必會帶來顯著降溫，但如果同時在南海有低壓區或熱帶氣旋發展，南海東北部風勢可能較大，天文台會繼續密切監察廣闊低壓槽發展。

天文台：未來9天有幾陣驟雨

不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。根據天文台九天天氣預報，未來9天都有幾陣驟雨，暫時最高吹5級風。