3颱風共舞？天文台：熱帶氣旋將形成　歐美模式驚人發現+風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／貝碧嘉／貝碧佳／普拉桑／蘇力／HKO／GFS／ECMWF／ICON】三颱風共舞？目前西北太平洋上有貝碧嘉、普拉桑及第17號熱帶性氣壓，共3個較明顯熱帶系統。而天文台預料，位於南海中部的低壓區會發展成熱帶氣旋，在未來兩三日向偏西方向移動，大致移向海南島至越南中北部一帶；熱帶氣旋普拉桑會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶；而熱帶氣旋貝碧嘉會在今日移入華東內陸並逐漸消散。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，位於南海的熱帶氣旋周二至周四（9月17日至9日19日）往西方移動，在越南登陸。ECMWF亦預測，下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，移近香港。



美國全球預報系統（GFS）及德國氣象局使用預測模型（ICON）都有類似預測，但路徑預計更接海南島，之後往西北方向移動。



該熱帶氣旋有機會成為颱風蘇力，至於普拉桑、未來的蘇力會否有「雙颱風效應（藤原效應）」，台灣中央氣象署預報員朱美霖指出，熱帶低氣壓（準蘇力）預估周三（9月18日）移動到南海中段的地方，普拉桑在琉球東南方海域附近，還是有一段距離，要更加靠近才會互相連動影響，但目前預測兩個熱帶系統位置相對遙遠，不會有藤原效應。



不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。



目前西北太平洋上有貝碧嘉、普拉桑及第17號熱帶性氣壓，共3個較明顯熱帶系統。（台灣中央氣象署）

天文台：一個熱帶氣旋似乎在形成中

目前西北太平洋上有貝碧嘉、普拉桑及第17號熱帶性氣壓，共3個較明顯熱帶系統。而天文台預料，位於南海中部的低壓區會發展成熱帶氣旋，在未來兩三日向偏西方向移動，大致移向海南島至越南中北部一帶；熱帶氣旋普拉桑會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶；而熱帶氣旋貝碧嘉會在今日移入華東內陸並逐漸消散。

歐美模式預測颱風蘇力生成移向越南、海南島

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，位於南海的熱帶氣旋周二至周四（9月17日至9日19日）往西方移動，在越南登陸。ECMWF亦預測，下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，移近香港。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，位於南海的熱帶氣旋周二至周四（9月17日至9日19日）往西方移動，在越南登陸。ECMWF亦預測，下周一至二（9月23日至24日）南海會再有熱帶氣旋生成，移近香港。

美國全球預報系統（GFS）及德國氣象局使用預測模型（ICON）都有類似預測，但路徑預計更接海南島，之後往西北方向移動。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

即睇ICON最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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三颱風共舞？

該熱帶氣旋有機會成為颱風蘇力，至於普拉桑、未來的蘇力會否有「雙颱風效應（藤原效應）」，台灣中央氣象署預報員朱美霖指出，熱帶低氣壓（準蘇力）預估周三（9月18日）移動到南海中段的地方，普拉桑在琉球東南方海域附近，還是有一段距離，要更加靠近才會互相連動影響，但目前預測兩個熱帶系統位置相對遙遠，不會有藤原效應。

天文台：未來9天都有陣雨

不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。根據天文台九天天氣預報，未來9天都有幾陣驟雨，暫時最高吹6級風。