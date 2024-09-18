澳門MMA│賭場公關大戰的哥　打到瞓地出奪命鉸剪腳　保安反應惹議

「搵食」艱難，爭客爭到隨時大打出手。網上近流傳多條影片，顯示澳門酒店外上演激烈的MMA大戰，網傳賭場男公關和的士男司機在酒店對開瞓地纏鬥，只見公關躺地施展「奪命鉸剪腳」，而司機則1不慌不忙化解對方攻勢，不但出力箍頸，甚至同樣施鉸剪腳反夾對方，雙方4條腿一度互鉗纏鬥，打到瞓地仍互不相讓，一番激戰後終於分開。激鬥期間，有酒店保安員顯得十分淡定，就算近距離觀眾亦十分淡然，全程沒有介入，其反應成為網民焦點。



許多網民笑言「紙版保安」、「哇，巴西柔術教學片」、「格鬥專才」、「小朋友齊打架」、更有人笑指「公關做咩唔打電話問功夫」，意指周星馳在電影《賭俠2之上海灘賭聖》的橋段，當時周星馳飾演的周星祖被對方箝制住，致電向綽號「奪命鉸剪腳」的王局長求教功夫。



澳門賭場男關和的士男司機在1間酒店外大打出手。（網上影片截圖）

澳門賭場外2男打鬥

網上流傳多條影片，顯示從不同角度拍攝到澳門賭場外有2名男子在打鬥，其中年輕者穿着籃色西裝，另一名中年漢則穿短衫短褲及涼鞋，網傳他們因客人問題起爭執，但無人說出內情。從遠處看到，他們打到瞓地仍纏鬥，拍攝者慨嘆「啲保安又唔出嚟，最搞笑嘅係」。

公關與的士司機埋身肉搏，公關一度躺地，率先施展「奪命鉸剪腳」。（網上影片截圖）

+ 1

酒店保安員淡定觀戰沒介入

另有片段則是極近距離拍攝，拍片者形容「嘩，好勁喎」，只見公關和的士司機埋身肉搏，公關一度躺地，出動「奪命鉸剪腳」，但司機避開反攻，連雙鞋都飛脫。其間有人大喝「嗱，𠵱家係咪要打？」，他們繼續打架，司機用上半身壓制公關，不但箍頸，而且同樣施展鉸剪腳反夾對方，2人一起倒地，4腿互相鉗制對方，動作儼如巴西柔術。2人由酒店對開行人路打到出去馬路，之後分開。打鬥期間多名酒店保安員在場觀戰，有人站得極近，但全程表情淡然，恍如見慣不怪，任由2人打鬥，最終保安和途人都沒有介入勸架。

影片吸引大量網民留言，「保鏢先係用嚟打架，保安係用嚟睇架」、「失傳多年嘅奪命鉸剪腳？」、「似搶人客打架」、「如果問王局長（《賭俠2之上海灘賭聖》角色），佢實話用猴子偷桃反擊」。

（綜合）