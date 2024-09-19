六合彩中秋金多寶頭獎？結餘$5000萬戶口爆光瘋傳　網民1原因唔信

【六合彩結果／中秋金多寶／馬會】人人都想中六合彩，可惜幸運兒極之罕有，能中巨額頭獎更加少之又少。本周二中秋節（9月17日）開彩的六合彩中秋金多寶有1.5注中獎，每注獎金為50,366,360元，二獎則有4.5注中，每注獎金1,522,180元。



社交平台瘋傳中秋金多寶中獎的圖片，當中包括中頭獎的馬會投注戶口，顯示結餘為50,366,521.6元；另有中二獎的派彩結果，顯示幸運兒獲投注0元派1,522,180元。兩張圖片掀起網民熱烈討論，不過大量人留言指「我唔信，畀次我中完就信」、「如果真係中咗，不如你提現拎出嚟影埋大頭相，咁我就信啦」、「低調啲好 ，因住比人標參」、「我唔信有人中咗會擺上網」、「中咗咁多錢反而唔會PO出嚟啦」。



網傳中了中秋金多寶頭獎的馬會戶口截圖，可見結餘逾5,000萬元。（網上圖片）

本月17日中秋金多寶攪珠號碼為5、18、21、24、27和44，特別號碼是10，頭獎1.5注中，每注獎金50,366,360元，二獎有4.5注中，每注獎金1,522,180元，三獎則有251注中，每注獎金72,770元。

另有中二獎的投註紀錄在網上流傳。（Threads圖片）

中秋節翌日（9月18日），網上流傳多張六合彩中獎截圖，其中包括聲稱中了中秋金多寶頭獎的馬會戶口截圖，可見結餘逾5,000萬元；另有1張圖片則是中了二獎的投註紀錄截圖，但未知兩張截圖來源。

有網民表示恭喜，但更多人質疑是造假，直指「P圖多」、「我就唔信，改幾個數字難唔到佢哋」、「假㗎啲圖」。有網民指出同類「中六合彩」截圖不時流出，但根本無法證實真偽，「但比着係我，中咗都低調啲，唔貼出嚟啦」、「中咗獎反而要更低調，否則好易出事」、「等我中一次，到時真係貼出嚟囉」。

（綜合）