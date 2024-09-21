母親獨力供完樓病逝　孩子即被繼父趕走兼結新歡　網民轟無情無義

在財富面前，1個人將會展露真本性。1名鰥夫被指在妻子逝世後，拋棄亡妻和前夫所生的孩子，帶着對方遺產和自己及前妻生外的孩子另結新歡，遺下的房屋甚至上鎖，不讓他們同住，女死者胞妹不齒其所作所為，在網上匿名交代事件，許多網民擔心小朋友福祉，狠批鰥夫「無情無義」、「小孩很慘」，亦有律師留言指願意提供法律援助。



樓主胞姊沒有嫌棄現任丈夫，而且獨力供樓。（示意圖/geyttyimages）

網媒《mStar》引述1名女子在facebook的帖文，她表示，胞姊和前夫育有2名孩子，約4年前和另1名男子再婚，姊夫同是再婚身份，也和前妻育有2名孩子，申請過破產，月薪只有約5,000令吉（約9,000港元），所以非常貧困，姊夫只有1輛電單車和1袋衣物跟身。

但胞姊沒有嫌棄現任丈夫，而且獨力供樓，病逝前已經供完樓，名下有1個物業和數萬令吉存款，她向胞妹表示，和丈夫感情生變，曾經考慮離婚，但尚未離婚和處理繼承遺產事宜便病逝。

樓主胞姊病逝前已經供完樓，名下有1個物業和數萬令吉存款，曾透露和丈夫感情生變，曾經考慮離婚，但尚未離婚和處理繼承遺產宜宜便病逝。（示意圖/geyttyimages）

隨住妻子離世，遺產自動轉名到鰥夫的名下，他聲稱「幫手清還房貸」，拿走屋內值錢物件，並將單位上鎖，將亡妻和前夫所生的孩子置之不理，自己帶住2名孩子另結新歡。

樓主慨嘆，胞姊留下的房屋是留給孩子棲身，豈料姊夫鎖屋，導致孩子們沒有棲身之處，「如今孩子們沒地方住，他們的繼父私吞財產，該怎麼辦？」。

鰥夫被指拿走屋內值錢物件，並將單位上鎖，將亡妻和前夫所生的孩子置之不理，自己帶住2名孩子另結新歡。（示意圖/geyttyimages）

帖文引來許多網民怒轟，狠斥鰥夫「自私貪婪」、「過份，趕小朋友走」、「冇血緣關係唔使咁」，數名律師留言表示，願意免費提供法律支援，為孩子們討回公道。

（mStar）