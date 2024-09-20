綠置居2024│麗玥苑再售142伙三房單位售罄　啟鑽苑撻訂貨沽10伙

【綠置居2024／綠置居2023／攪珠結果／價錢／長沙灣麗玥苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦鞍苑／油塘高宏苑】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2023」以市值五二折推售長沙灣麗玥苑2,359個單位，面積280至646平方呎（26至60平方米），價錢約154萬至461萬元，平均呎價6,470元。今次亦會出售早前未售出或因買賣協議撤銷（撻訂）而收回的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑單位，共178個，面積184至479平方呎，另有約350個公屋租置單位發售。



綠置居2023今日（9月19日）開始揀樓，本文將持續更新屋苑剩餘單位及每日揀樓情況。



綠置居2023今日首天揀樓，登記處內亦有不少「陪買」人士及潛在埋家，於一邊閱覽樓盤資料。（盧翊銘攝）

「綠置居單位2023」以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，預計2027年落成。(凌子淇攝）

綠置居2023最近5天銷情

【2024年9月20日更新】

綠置居2023今日共售出172個單位，包括157個綠置居單位及15個租置單位，其中長沙灣麗玥苑賣出142個單位，77個三房大單位已全部售罄；重售的鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑共賣出15個單位。

目前麗玥苑尚餘2,091，鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑單位合共尚餘148伙。

【2024年9月19日更新】

綠置居2023今日首天揀樓，共售出141個綠置居單位，其中設有逾600呎的三房大單位的長沙灣麗玥苑最受歡迎，其中B座「樓王」39樓B室的646呎單位迅速賣出，其他大單位亦極受歡迎，麗玥苑全日共賣出126個單位。

另外，綠置居「撻訂王」啟鑽苑亦受買家歡迎，被撻訂的樓王揀樓首天即售出，啟鑽苑全日共賣出13個單位。而油塘高宏苑則賣出2伙單位，而重售的馬鞍山錦柏苑則沒有單位被揀選，另有9個租置單位售出，包括鳳德邨544呎大單位。

目前麗玥苑尚餘2,233伙，鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑單位合共尚餘163伙。

麗玥苑位於長沙灣東京街，共有2,359個單位，面積280至646平方呎：

「綠置居單位2023」以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，預計2027年落成。(凌子淇攝）

鑽石山啟鑽苑位於原鑽石山大磡村，港鐵鑽石山站旁，共有66個單位出售，面積184至479平方呎：

鑽石山啟鑽苑位於原鑽石山大磡村，港鐵鑽石山站旁，共有66個單位出售，面積184至479平方呎。（資料圖片）

馬鞍山錦鞍苑位於馬鞍山恆泰路，共有107個單位出售，面積184至280平方呎：

馬鞍山錦鞍苑位於馬鞍山恆泰路，共有107個單位出售，面積184至280平方呎。（資料圖片）

油塘高宏苑位於油塘欣榮街，共有5個單位出售，面積192至287平方呎：

油塘高宏苑位於油塘欣榮街，共有5個單位出售，面積192至287平方呎。（資料圖片）

綠置居2023揀樓須知



須知1：揀樓次序

各類別申請者的選樓次序如下：

1）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而有關目標清拆日期是在綠置居2023推出日期（開始接受申請的日期）之後

2）參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者

3）其他家庭申請者

4）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，而有關目標清拆日期是在綠置居2023推出日期（開始接受申請的日期）之後

5）其他1人申請者



須知2：轉讓限制