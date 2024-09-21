內地女坐國泰呻遭歧視！調椅背遭港夫婦辱罵空姐咁處理　國泰回應

【國泰／國泰航空香港夫妻】飛機上不時出現因調整椅背以致前後排乘客發生矛盾的事。近日網上就流傳有內地女生乘坐國泰航空從香港飛往倫敦，其間因將椅背調後，遭後排1對中年港人夫婦騷擾及侮辱。該對夫婦除大力搖晃她的座位外，當中那位妻子還以「大陸妹」稱呼該女生，令她覺得「就是非常帶有歧視意味的語言攻擊我」，後座港人又對她舉中指及雙手搭在其椅子上狂搖。她又指在數次要求空姐調停時，均被要求調整椅背，令她感覺不公。



後來有乘客為她發聲，批評該對港人夫婦太過火，「唔好話你香港人啊蝦人哋」、「真係好失禮，係咁搞人哋個女仔，有咩理由咁」，她才獲安排調位，女生就事件質問「國泰作為這麼大的航空公司，這種糾紛都不知道怎麼處理嗎？歧視大陸這種行為不應該得到懲罰嗎」。事件在內地小紅書及抖音平台瘋傳，更被轉載到香港社交平台。



國泰航空回應《香港01》查詢時表示，涉事航班為9月17日起飛的CX253航班，他們已知悉有關顧客的不愉快體驗，並且深感抱歉。國泰航空現已與該顧客取得聯繫跟進事件，同時也正就有關事件展開內部調查，會盡快作進一步溝通。



有內地女生在網上發帖，指日前乘坐國泰航空期間將椅背調後，而遭後排1對中年港人夫婦騷擾及侮辱。（網上影片截圖）

該名內地女網民在社交平台上傳影片，公審1對中年港人夫婦在飛機上對她進行騷擾及侮辱，影片在網上瘋傳，有香港網民留意到後亦轉載至Facebook群組，並批評該對夫婦「影衰香港人」。

該名女生（原帖樓主）於周三（17日）乘坐國泰航空從香港飛往倫敦，並於平穩飛行後調整椅背向後，而坐在她正後方的是1名港人大叔，旁邊則是他的妻子。這時，該名港人阿姨叫她將椅背調直，「因為妨礙到她老公看電視」。

女生拒絕調整椅背 被港人夫婦鬧「大陸妹」

樓主指她婉拒後，阿姨便將腿伸前放到她座位扶手上，並不斷罵她及踼她的手臂。她警告阿姨不要再推，而阿姨留意到她的廣東話不是十分流利，於是開始稱呼她「大陸妹」，樓主表示「就是非常帶有歧視意味的語言攻擊我」，於是叫了空姐來處理糾紛。而空姐過來後，叫樓主調整座位。樓主表示非常震驚，並且斷言拒絕，「因為根本不是用餐的時間，然後她卻要我妥協」。

同機另一位乘客向女事主提供片段，拍到後座的港人正踢她的椅背。（影片截圖）

不過，事件並未得到處理，她與該對港人夫婦的矛盾亦逐步加深。在空姐第二次介入調停後，衝突卻進一步升級。從樓主上傳的影片中，有同機其他乘客拍攝的另一角度影片，片中可見樓主坐在中間位置且椅背保持靠後，而坐在走道旁的港人阿姨則將腿伸到她的椅背後方頂住她，再重複屈伸雙腿使其椅背猛烈震動。

數次要求空姐調停不果

而從樓主的自拍視角則可見，她正後方的大叔探頭看她。樓主指大叔「瘋狂推椅背」，並表示相關騷擾行為持續了約2分鐘，「（大叔）頻繁撞擊椅子，非常明顯就是故意的。我不想妥協，繼續呼叫空姐」。

後座的港人大叔將雙手搭在女事主椅背上狂搖，「頻繁撞擊椅子，非常明顯就是故意的」。（影片截圖）

大叔向空姐辯稱只是挪動雙腿而撞到椅子，「屈腳啫嘛無嘢啊」。而空姐亦有提阿姨「小姐，腳唔好擺上嚟」，不過阿姨卻敷衍了事，表示「得啦得啦」，甚至態度不佳地表示「一早就知大陸人啦」，更要求空姐閉嘴，「唔好講嘢，得啦」。

空姐回頭對樓主表示「不好意思我和他說了」，而這時大叔卻一直在後排嘀嘀咕咕，指樓主只要將椅背靠直就無事，又推諉指座位太窄，「我又唔係細個，你睇我腳咁長，你自己嚟坐坐」。至於阿姨也一直在旁碎碎唸「大陸人嘛」，空姐即語氣嚴肅表示「唔係，關於個人嘅…」，卻被阿姨再次打斷「得啦你唔好同我講嘢」。

樓主無奈詢問空姐如果再發生怎麼辦，而空姐就表示「可以跟他說」。樓主隨即反問「你就一直跟他說？」，而空姐亦表示不好意思，且語氣帶有歉意表示「因為我們今天全滿，找不到一個地方給你先」。

女事主再找來空姐處理，後排港人說話中不停諷刺她是大陸人。（影片截圖）

夫婦疑似騷擾的行為再度升級

樓主指這刻已「非常絕望」，於是在「第3次妥協」後進行自拍，同時用廣東話對該對港人夫婦表示「你繼續講啦」。片段中可見阿姨將手從座位間伸至前排，並反手對鏡頭舉中指。阿姨甚至看着鏡頭、陰陽怪氣地說着「大陸人」之類的說話，甚至侮辱說女生「賣笑都得」。而大叔知道樓主在錄影之後，行動升級，「他甚至直接把手放在我的靠椅上，瘋狂搖擺」，樓主坦言「我瞬間感覺安全距離嚴重被侵害」。

後排港人夫婦向女事主舉中指。（影片截圖）

女事主指後排港人阿姨看向鏡頭，陰陽怪氣地說着「大陸人」之類的說話。（影片截圖）

這時，周圍乘客注意到該對夫婦行為，並且開聲制止，樓主指「幾乎整個機艙的乘客都站出來，大家都看不慣他們的行為」。影片中可以聽到有說廣東話及普通話的乘客紛紛出聲鬧該對夫婦，「欸！有點素質好不好啊」、「搞乜鬼嘢啊」、「你這麼大歲數，你欺負一個小女孩幹嘛」、「唔好講你哋係香港人啦！蝦人哋！」、「真係好離譜啊」。

阿姨回應乘客們表示「我都未試過搭飛機係咁」，隨即引起更大乘客不滿怒罵，「你真係唔好啊，What the X，你失禮我哋香港人啊」、「人家小姐姐哭了幾場了都忍氣吞聲忍你」、「你真係好失禮，係咁搞人哋」、「唔好話你係香港人」。空姐一直在旁勸喻一眾乘客「冷靜」，並且安排樓主調位。

樓主終獲安排調位

樓主在片中表示，「等事情到了這種地步，突然又可以換座位了，感覺非常的離譜」，並表示「如果沒有人幫我說話呢，讓我繼續忍讓嗎」。同時，她亦表達對航空公司的不滿，「國泰作為這麼大的航空公司，這種糾紛都不知道怎麼處理嗎？歧視大陸這種行為不應該得到懲罰嗎？」。

事件在內地及香港的社交平台引起極大迴響，不少香港網民亦留言批評該對中年夫婦，「明顯嗰2個香港人素質低」、「真係影衰香港人」、「好X肉酸呀X」、「呢壇嘢我係香港人都幫唔落佢哋」，亦有人表示如對前排乘客調後座位感到不適時，「係可以禮貌性叫人讓下，好聲好氣，10個有9個都會體諒」、「幾廿歲人都係咁，真係影衰香港人」。

網民指雙方均有責任

然而，也有部分網民留意到影片畫面中，椅背的後方都放有水杯，而且該排座位中只有樓主座位調後了，故兩地均有網民認為樓主亦有一定責任，「確實太後面了，杯子都斜了，老實說我坐飛機不敢調到這個角度，怕跟後排發生矛盾」、「對夫妻係無品，但派緊drink service，即係用餐時間，係有權叫個女拉直椅背，兩邊都有唔啱」、「點解一開始個女仔要拒絕調整座椅靠背呢？」、「一人讓一步，就唔會有後續嘅事發生」。不過，有網民就覺得「雖然勁憎啲較低張凳嘅人，咁鬼窄仲較低，但呢個係航空問題，人地較低都唔可以踢人，好無品」。

國泰：就事件展開內部調查

國泰航空回應《香港01》查詢時表示，涉事航班為9月17日起飛的CX253航班，他們已知悉有關顧客的不愉快體驗，並且深感抱歉。國泰航空現已與該顧客取得聯繫跟進事件，同時也正就有關事件展開內部調查，會盡快作進一步溝通。

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