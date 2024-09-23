大馬女童失足墮溝溺斃！外公見漂浮物誤當洋娃娃　崩潰抱遺體痛哭

馬來西亞發生女童墮溝溺斃事件。當地一名2歲女童獨自外出，疑因失足墮進溝渠，碰巧當時漲潮，以及突發的河水滿溢，導致溝渠被淹沒，當家人發現她失蹤時，即使四處尋人，甚至有村民試圖潛到水中，亦未有所獲。直至晚上時份，女童遺體浮出水面，其外公一度以為是洋娃娃，當驚悉是外孫女時，他抱着對方並呼喊其名字，可惜女童身體僵硬無回應，明顯已無生命跡象，最後他只能崩潰痛哭。女童母親事後表示，以為女兒只是到不遠處的外婆家，但當她發現女兒不見時，內心感到不妙，已立即外出尋找女兒，未幾卻接到村民告知，女兒掉進溝渠噩耗。



馬來西亞有女童因失足，墮住溝渠溺斃亡。（示意圖／Unsplash＠burak tonc）

2歲女童墮溝溺斃

綜合馬來西亞媒體報道，甘榜區發生女童墮溝溺斃事件。當地近日因連場暴雨，導致多地出現嚴重水災。事發於9月19日（周四），該名2歲女童艾莎（Elsa）本來和哥哥們外出玩耍，然後一起返回住處，不過她之後再次離開家中時，卻沒有人察覺到其獨自出門。

女童38歲外公穆罕默德（Mohamad）當時正在工作，於下午4時30分接到18歲女兒法哈娜（Farhanna）來電，告知外孫女失蹤一事，猜測對方可能是失足墮入溝渠，他隨即回家協助尋找外孫女。他稱，「當時因漲潮，甘榜住家的水位也上漲」，因水位過深關係，儘管他在不斷尋找，仍未能尋獲失蹤女童。

女童外公穆罕默德指，外孫女生前非常活躍，和他關係亦很親密。（網上圖片）

外公見漂浮物誤以為是洋娃娃

當地有熱心村民知道女童失蹤後，亦出手幫助，有人試圖潛到水中，可惜搜索多時無果。直至晚上約8時，艾莎遺體終於浮出水面。穆罕默德指，「起初我看到有東西漂浮在水上，以為是洋娃娃」，但其實他當時已心有不詳，走近果然發現是其外孫女。他於是抱起對方，反覆叫喊她的名字，但對方沒有回應，只見她身體僵硬、臉色蒼白、嘴脣泛藍，明顯已無生命跡象，穆罕默德只能抱着其遺體崩潰痛哭。

穆罕默德表示，艾莎是他第二個外孫女，生前非常活躍，和他關係也很親密。他又稱，他們所住地區未曾發生過水災，但事發時因漲潮，以及突發的河水滿溢，導致溝渠也被淹沒。有村民指，溝渠是他在12年前蓋建的，該處水深約2米，卻未曾料到水災會淹沒掉溝渠。

當地連場暴雨致多地出現嚴重水災，加上漲潮以及河水滿溢，終導致溝渠被淹沒。（示意圖／GettyImages）

事發時，女童母親法哈娜正在睡覺，距離女兒溺斃溝渠約30米，起初她以為女兒只是到不遠處的外婆家，而3歲長子則留在屋內，但當她發現女兒不見時，內心感到不妙，在聯絡父親穆罕默德後，便立即外出尋找女兒，未幾卻接到村民告知，女兒掉進溝渠噩耗。

（綜合）