稱「暴動罪」囚63月已知錯！年輕女放紙牌行乞照瘋傳　1字露破綻

本港街頭出現新行乞手法？本港網絡瘋傳多張相片，指有年輕女子坐在街頭行乞，前方放有1個收集金錢的膠桶，並用紙皮寫上原因，稱自己「因暴動罪被判63個月（監禁）」，前天放監回家發現家人已搬，故沒地方居住，無辦法下唯有以此求助。她強調「已知自己做錯」，期望「社會能給我機會去改過，請給我一点幫助」。



網民看後議論紛紛，質疑真偽，「家人電話都唔記得？」、「一直睇新聞、無一個判63個月嘅。平行時空？」，也有網民憑紙皮內容發現破綻，相信並非香港人，「個『点』字出賣你了」、「我見到個『点』字，應該係假」。亦有不少網民表示曾在多區見過相同女子，「我都見到，喺佐敦港鐵站出面」、「喺灣仔見過」、「係咪始創，坐喺大門口過少少。前日見到佢」、「又係佢，3年前已見過佢喺葵芳地鐵站出面坐」。



根據《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。



本港網絡瘋傳多張相片，指有年輕女子坐在香港街頭行乞，稱自己「因暴動罪被判63個月（監禁）」，放監後無家可歸，稱已知自己做錯，望得到幫助。（threads）

行乞女自稱「暴動罪」判囚獲釋無家可歸

稱「暴動罪」判囚獲釋後無家可歸，這個行乞理由備受質疑！社交平台threads流傳多張相片，相中年輕女子自稱犯「暴動罪」判囚，獲釋後無家可歸，坐在香港街頭放紙牌行氣，請求社會大眾贈予金錢幫忙。

相中見到，女子穿背心短褲及拖鞋，抱膝坐在地上，低頭把前額枕在手背上，未能見到樣子，看似相當落寞。其前方分別放有1個收集金錢用的膠桶，以及寫滿字的紙皮，相信正在行乞求途人施捨。

本港網絡瘋傳多張相片，指有年輕女子坐在香港街頭行乞，理由有多個版本。（threads）

稱「已知自己做錯」盼社會給機會改過

網傳多張照片的背景不同，相信是在不同地方拍攝，而紙皮上寫的內容有多個版本，但大致上大同小異，主要自稱犯「暴動罪」判囚63個月獲釋，回家發現家人已搬走無家可歸，唯有以此方式求助，又強調「已知自己做錯」，希望社會給她機會改過，幫她渡過難關。

版本1：

因暴動罪被判63個月，前天才放監，回到家才知道家人已搬，沒地方住，更連「两」餐也全無辨（辦）法。我已知自己做錯，只希望社會能給我機會去改過，請給我一点幫助，謝謝您。

版本2：

因暴動罪被判監3年9個月，前天才放監，回到家才知父母早已搬走，無地方住，更連「两」餐也沒有能力。我已知自己做錯，只希望社會大眾肯能給我機會去改，祇要有地方住，一定立即工作，請給我点幫助及一点支持好嗎？謝謝大家。

網民揭女子活躍多區 1隻字寫法露破綻

相片於網絡瘋傳，不少網民表示曾在多區見過相同女子，「我都見到，喺佐敦港鐵站出面」、「喺灣仔見過」、「係咪始創，坐喺大門口過少少。前日見到佢」、「又係佢，3年前已見過佢喺葵芳地鐵站出面坐」。

也有網民質疑真偽，「家人電話都唔記得？」、「一直睇新聞、無一個判63個月嘅。平行時空？」、「判刑係呢幾年先判，唔係一開始就判，中間好多法律程序，條數點計都唔啱」、「點解有人會信佢講嘢，一睇知佢呃人啦」、「如果係真，幫唔係錢而係搵相關機構」。

網民憑紙皮內容發現破綻，相信女子並非香港人，「個『点』字出賣你了」。（threads）

另有網民憑紙皮內容發現破綻，相信女子並非香港人，「個『点』字出賣你了」、「我見到個『点』字，應該係假」、「張紙一睇就知假呢，下邊『請給我一点幫助謝謝您』！自己加上去呢，又寫簡體又係兩筆迹唔同！」。

行乞可罰款及監禁

根據《簡易程序治罪條例》26A條，任何人到處流浪，或在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，或導致、促致或鼓勵任何兒童作上述事情，均屬犯罪，第1或第2次定罪可處2,000元罰款及監禁1個月；第3次或其後定罪，可處2,000元罰款及監禁12個月。