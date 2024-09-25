疑內地男香格里拉酒店房吸煙　整爆灑水系統致水浸　要賠$X萬慘了

香港酒店房間內切勿吸煙。本港網絡瘋傳1段影片，稱疑有內地旅客在香格里拉酒店內「煲煙」卻「整爆」酒店房間灑水系統，導致房間變成「水塘」，梳化床鋪全糟殃，被要求貼償6.8萬元。



影片引來網民熱議，批評相關行為離譜，「點解啲人咁鍾意食煙！」、「呢獲仲唔XX」、「都唔使10萬，平啦」；但也有網民質疑事件起因，「食煙係唔會整爆消防花灑頭個玻璃膽！一係用火燒、一係用硬物打爆！」、「煮野食都未必爆頭喎，何況食煙？似係撞爆或者手多整爆」。《香港01》記者已向酒店查詢，正等候回覆。



本港網絡瘋傳1段影片，稱疑有內地旅客在香格里拉酒店內「煲煙」卻「整爆」酒店房間灑水系統，導致房間變成「水塘」。（影片截圖）

疑內地男酒店吸煙「整爆」灑水系統

有港男周二（9月24日）於Facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」發布1段影片，留言「抵……去旅行，喺房吸煙，整爆咗香港香格里拉灑水系統，要賠6萬8大元」，又指「咁大地方都唔使10萬，可以上埋小紅書投訴」。

影片長22秒，見到酒店房間內，地氈浸滿水，房間變成「水塘」，梳化床鋪全糟殃，職員在門口堆起毛巾防止水流出。影片中，有帶口音男子表示「仆x喇」，亦有普通話男子說「我的天啊！」。

影片見到酒店房間內，地氈浸滿水，房間變成「水塘」，梳化床鋪全糟殃，職員在門口堆起毛巾防止水流出。（影片截圖）

網民質疑事件起因

影片引來網民熱議，批評相關行為離譜，「點解啲人咁鍾意食煙！」、「呢獲仲唔XX」、「都唔使10萬，平啦」。

但也有網民質疑事件起因，「食煙係唔會整爆消防花灑頭個玻璃膽！一係用火燒、一係用硬物打爆！」、「煮野食都未必爆頭喎，何況食煙？似係撞爆或者手多整爆」、「食煙邊會咁誇張整爆頭？」、「我公司日日響煙霧頭都無爆過，請你繼續吹」。