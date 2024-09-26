老鼠闖Donki貨架開餐！港女拍片牠露這表情　網民笑：五星級大鼠

日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）驚見老鼠闖入！有港女於社交平台上傳片段，指於Donki（驚安之殿堂）逛街時，於店內一貨架上看見有老鼠正「食mum mum」（吃東西），於是拿起手機拍攝，豈料老鼠看見有人注視和拍攝時，竟直直地望向鏡頭，且不斷咀嚼，完全沒有懼怕。許多網民見到貨架的老鼠，不但沒有斥嘔心，反而被其表情萌倒，直呼可愛，「我竟然會覺得佢Cute，我一定黐咗線」、「$29.9帶佢返屋企得唔得？」、「五星級大鼠咁」；不過亦有人擔憂老鼠出沒影響食品衛生，建議樓主應向食環處舉報。



《香港01》已就事件向Donki查詢，正等候回覆。



有女生狂Donki店時，於調味料貨架上看見有老鼠正「開餐」。（threads影片截圖）

Donki超市貨架驚見老鼠「開餐」

該女生在threads發布片段，影片畫面可見，她當時正在逛Donki（驚安之殿堂），於一調味料的貨架櫃上看見1隻老鼠，老鼠不停咀嚼，似乎在進食，樓主留言指「有隻老鼠食緊mum mum喎」。未幾老鼠貌似發現遭人凝望偷拍，竟望向鏡頭近4秒，嘴部仍然不斷郁動，表情相當趣怪。樓主鬼馬地與老鼠打招呼，老鼠之後繼續埋首「開餐」，樓主其後就表示已即時通知職員處理。

網民大讚可愛：五星級大鼠咁

有老鼠出沒理應令人震撼或害怕，但片段意外地引來網民激讚老鼠可愛，「我竟然會覺得佢Cute，我一定黐咗線」、「幾得意，雙目有神又唔污糟（同坑渠老鼠比較），食得多日本嘢係唔同啲」、「$29.9帶佢返屋企得唔得？」。有人聯想起老鼠作主題的卡通片，「五星級大鼠咁」、「主廚出現」、「點解識望鏡頭，係咪轉生成為老鼠」，樓主則笑稱「可能佢有偶包，識得Feel啲鏡頭喺邊」。

有人聯想起老鼠作主題的卡通片，戲稱「五星級大鼠咁」。（《五星級大鼠》劇照）

不過亦有人擔憂食品衛生問題，「咁大隻…應該係長期客戶嚟」、「會唔會我地買咗啲嘢食都俾老鼠食過，咁樣會有戊型肝炎㗎喎」，並呼籲樓主向食環處舉報。

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