想看妳的臀部！異地戀男友健身室識女仔　調情對話誤傳女友變自爆

異地戀最重要是伴侶之間要忠誠，物理距理隨時令感情變淡分手收場。外國1名女生訴說自已的經歷，稱最近收到異地戀2年的男友傳來對話截圖訊息，發現對方在健身室認識到1名女子，男友更出言挑逗，表明想看該女子臀部。



女生怒極與男友對質，對方辯稱只是在健身室見過該女子1次，原本想將對話截圖傳送給家人，但「不小心」誤傳給女友，希望她忘記此事，更強調無意分手。網民看過帖文都狠批事主男友是賤男，估計他想和事主保持異地戀，同時在當地結識新歡，勸樓主盡快分手，遠離賤男。



樓主收到男友的對話截圖，發現對方在健身室認識到1名女子，男友更出言挑逗，表明想看該女子臀部。（示意圖/Getty Images）

近日遭男友不斷眨低外表

24歲的樓主在Reddit討論區發文，表示與同齡男友拍拖6年，已維持了大約2年的異地戀。她指男友為人容易嫉妒，而且控制欲強，爭吵期間有時會辱罵她，最近亦一直貶低她的外表，令她不好受。

直至最近發生一件事，令樓主突然明白到遭男友嫌棄的原因，因有一天她收到男友的對話截圖訊息，發現男友在健身室認識到1名女子，雙方處於暖昧階段。2人更有調情對話，男友曾出言挑逗，例如表明想看該女子的臀部。

樓主收到男友的對話截圖，發現對方在健身室認識到1名女子，男友更出言挑逗，表明想看該女子臀部。（示意圖/Getty Images）

男友叫樓主忘記 調無意分手

樓主看到截圖立即與男友對質，他辯稱只在健身室見過該名女子1次，當時他協助女子健身，隨後對方向他索取電話號碼。男友續稱，本身想將對話截圖傳送給家人，但「不小心」誤傳給樓主，不斷叫她忘記此事，且強調無意分手。

樓主則認為男友說謊，更直言明知對方並非完美伴侶，但自己一直忍受，如今發生懷疑出軌事件，不知如何是好。

樓主男友在健身室鍛鍊，最近一直貶低樓主外表，她最終發現真相。（資料圖片）

網民直指有賤男特質

有網民分析指，其實男友可能故意傳送截圖，好讓樓主主動提出分手，更有可能是「騎牛揾馬」，既想與樓主保持異地戀，同時一直尋求結識其他異性的機會，完全是賤男特質，勸喻樓主及早分手。