連鎖餐廳疑用內地預製飯！網民質疑唔識煮飯　曾推無檸檬檸茶惹議

港式餐廳必定有白飯供應，但有可能是預製飯（又稱速食盒飯、即食米飯、方便米飯或微波爐加熱米飯）？網上近日流傳多張圖片，顯示同一集團旗下的連鎖餐廳門外，擺放了多箱寫有「米飯」字樣的貨品，生產企業為內地河源市。拍照者懷疑該餐廳用內地出產的預製米飯，「連飯都唔煮，直接叫貨」。



相關帖文引來大量網民瘋傳討論，有人指該款預製飯放微波爐加熱即可以供應給本港顧客，相信毋須預早煮飯，也不用擔心無法予知所需飯量，可減省食才及人力成本。不少人留言認為該餐廳的飯質素不似即煮，「一早估到，啲飯成個蘿蔔糕咁」、「本身都唔好食係重點 」、「微波爐加熱就食得，快快快」。更有網民從淘寶找到有關資料，顯示1碗200克白飯售價3.8人民幣起（約4.2港元），而本港食肆一般「碟頭飯」動輒售60至70元，認為用預製飯感覺不值，「被人搵笨」。



《香港01》正向該連鎖餐廳查詢。



有網民近日在連鎖集團旗下的餐廳外發現多個紙箱，箱上寫有「米飯」字眼，以及內地公司「飯飯得Fun Fun Deli」的標誌，產地是廣東省河源市，生產企業是河源市飯飯得食品科技有限公司。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

由河源市飯飯得食品科技有限公司生產

有網民近日先後在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」和「大圍友•沙田友」上載圖片，顯示同一集團旗下的2間餐廳分店外放有多個紙箱，箱上寫有「米飯」字眼，以及內地公司「飯飯得Fun Fun Deli」的標誌，懷疑餐廳購買內地出產的預製米飯，直接從內地叫貨，送抵本港後使用微波爐加熱，提供給本港顧客食用，減省洗米煲飯過程，而且毋須擔心飯量不足或過多。

相片可見，「米飯」的產地是廣東省河源市，生產企業是河源市飯飯得食品科技有限公司，而米飯的主要配料有大米、水、食用調和油，以及食用鹽。

網民亦在同一集團旗下的另一間連鎖餐廳有相同發現，懷疑對方用內地出產的預製米飯。（facebook群組「大圍友•沙田友」圖片）

提供預製米飯服務 日產飯盒近3萬份

根據資料，河源市飯飯得食品科技有限公司隸屬於深圳市飯飯得食品有限公司，公司產品廣泛應用於「企業團餐、學生餐、應急餐、堂食、流通便當等多種業務」，包括預製米飯，同時也有食堂承包及代加工等對外合作業務，公司標榜「農業種植及農業合作社合作」，公司在深圳市光明新區長豐工業園區內廠區佔地1.1萬平方米，擁有國內較先進的自動化米飯生產線和包裝生產線，日產飯盒近3萬份，2012年建設「河源市飯得食品科技工業園」投入生產。

有網民從淘寶找到有關資料，顯示1碗200克白飯售價3.8人民幣起（約4.2港元）。（淘寶截圖）

網民憂有更多預製食品

事件惹來網民熱議，「唔知仲有幾多預製品呢？」、「大陸有啲餐廳全部餸菜都係預製菜嚟」、「咁做真係平啲咩？自己煮飯唔係平過淘寶，白飯咋喎？」、「真係好難揾間啲飯係食得嘅」，亦有網民翻查淘寶，得知「飯飯得」1碗200克白飯售價3.8人民幣起（4.17港元），笑言「好心唔好成日話人1個飯來貨3蚊人仔，人哋3蚊人仔係零售價嚟，直接同廠拎批發，連運費可能2蚊港紙1個都唔使」。

不過，有網民持不同意見，認為預製米飯早已十分普遍，可能更乾淨衛生，「日本同韓國一早有啦，如果係日本貨啲人就唔係咁講」、「至緊要係好唔好食」。

門前擺放預製米飯的連鎖餐廳，曾指出「無擰檬的檸檬茶」，強調採用新鮮檸檬冷壓而成，讓客人能夠吸收到最重要的營養，更標榜凍檸茶可以增強免疫力。（連登討論區圖片）

門前擺放預製米飯的連鎖餐廳，曾指出「無擰檬的檸檬茶」，強調採用新鮮檸檬冷壓而成，讓客人能夠吸收到最重要的營養，更標榜凍檸茶可以增強免疫力。（連登討論區圖片）

同一餐廳曾推「無檸檬檸茶」惹議

有網民則重翻舊帳，指同一集團2年前將旗下茶餐廳凍檸茶內的檸檬片換成檸檬汁、檸檬沖劑、檸檬香精，強調採用新鮮檸檬冷壓而成，保留了原有的纖維和果肉，讓客人能夠吸收到最重要的營養，更標榜凍檸茶可以增強免疫力，更有瘦身、美肌、健康的功效。惟「無檸的檬檸茶」亦曾引來熱議，不少慣了喝港式「有檸檬的檸茶」擁躉表明難以接受，甚至稱寧可喝紙包裝或罐裝檸檬茶。

（綜合）