逛屯門Donki遭中學生偷放性玩具到購物車手袋　港女貼相公審惹議

惡作劇前必需三思！有網民周五（27日）網上發帖，圖文並茂表示逛日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）時，被2名穿校服的中學男生將一件屬成人情趣用品（性玩具）的按摩棒，偷偷放在其購物車的手袋上，幸好同場有其他顧客目睹事件經過，並獲對方上前提醒。她之後追出店舖出口，看到涉事2名學生嘻嘻哈哈，氣憤不已下拍下對方樣貌，繼而發文公審，質疑「咁嘅行為到底樂趣點係乜？」，又指若然她離開店舖前沒有發現事件，或會面臨偷竊等刑事官非，故於網上不同群組公開事件，更上涉事2名中學生的「大頭相」，事件惹來網民瘋傳及爭議。



不少人譴責涉事中學生不知分寸，「玩要識分輕重」、「唔單止係對人造成不便咁小事，係會冤枉到人偷嘢，就算唔使坐監都要留案底，一世㗎」；有網民並從學生的校服認出其就讀中學，故建議樓主「直接寄（投訴）信俾該校」，有人亦指這已不是一般惡作劇，建議樓主報警。不過，亦有人覺得事件只是學生「貪玩」而已，認為就算2名學生有錯，也不該公開對方樣貌，「任何情況下都唔應該Post人個樣上網公審」、「邊個細個嘅時候無曳，無整蠱人？」。



樓主其後更新內容，表示已向該校反映事件且作投訴，同時已約見校長。而其中1名懷疑涉事學生則私下聯絡樓主，指當時只是想「搞笑」，但就是次惡作劇影響她表示抱歉，「今次對你造成咗一啲不便，Sorry」，樓主認為他有悔意，故刪除其樣貌，「我del（刪除）係因為另一個人有同我誠心道歉」，但另1名學生跟她私訊對話時卻被認為沒有誠意道歉，樓主明言「我會繼續處理」。



其中1名涉事學生私訊樓主，就惡作劇向其造成不便致歉。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

被中學生偷放情趣用品至購物車手袋

該顧客在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指於9月27日（周五）晚上10時於屯門Donki逛街時，遭2名身穿校服的中學男生，偷偷將一支成人按摩棒放在其購物車的手袋，「當時我手袋都在車內，但我完全沒有為意袋面多咗樣嘢」。而2名中學生事後即時離開該店。樓主上載照片，見到其手袋放在購物車的購物籃一角，籃內擺放了多種貨品，而上方有1件屬成人情趣用品的按摩棒。

樓主指示，當時同場共有3名顧客，有人目擊有男學生偷偷放物品至樓主的購物車籃子內，加上2人當時不斷嘻笑打罵，貌似對惡作劇極之愉快，遂上前把有關情況告知樓主，她查看後才發現購物車上被人擺放按摩棒。樓主於是追出店舖外，看見涉事2名學生仍然嘻嘻哈哈，同時獲目擊者告知，2人正是向其做出惡作劇的學生，她遂拍下對方照片。

恐不為意下被當小偷惹官非

樓主於帖文憤斥，「我唔知呢間係咩中學，啲學生咁低質」，透露在場目擊事發經過的顧客亦對2名學生的舉動感震驚。樓主提出2點質疑，包括2名涉事中學生是否已年滿18歲，是否可進入售賣成人產品區域；另外，若然她離開店舖前，沒有發現被人惡作劇以及沒看到該商品，或許會被當作小偷，可能惹上刑事案件官非，故她直斥「咁嘅行為到底樂趣點係乜？」，既不解對方行為目的，同時擔憂對方下次會變本加厲，「今日放件貨，下次會唔會放包粉，或其他違禁品？」。

其中1名涉事學生私訊樓主，就惡作劇向其造成不便致歉。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

網民熱議：行為過份VS貪玩

帖文一出，隨即掀起網民熱議，不少人批評2名中學生行為過份，「玩要識分輕重」、「喺唔犯法嘅前提下，年輕人係絕對應該盡情咁玩，但（不應）玩到影響到人，甚至乎玩到攞條假X去隨機騷擾女性」、「本意就係立心不良，為咗令無辜路人難堪，已經係心地好差嘅人先會咁做」、「插贓嫁禍」、「唔單止係對人造成不便咁小事，係會冤枉到人偷嘢，就算唔使坐監都要留案底，一世㗎」、「如果咁樣俾人拉就好唔抵，好彩及早發現」。

貼「大頭相」公審學生惹爭議

有人則把焦點集中於樓主公開2名中學生的「大頭相」，批評她未有尊重對方私隱，「任何情況下都唔應該Post人個樣上網公審」、「就算佢哋有錯，你都唔應該貼唔打格的大頭相」。有留言更試圖為2名學生辯解，「你未步出店舖範圍都無事嘅，暫時只能當惡作劇」、「佢丟了按摩棒落你個籃，終究你去俾錢時都會發現」、「咁大件點可能睇唔到變高買（指店舖盜竊），誇張咗啲」、「邊個細個嘅時候無曳，無整蠱人？」。

樓主其後回覆網民，指當時放在購物籃的手袋是打開，又認為事件做得太過份。部份網民認同不能姑息，更建議樓主報警，又指從學生校服認出其就讀中學，建議樓主「直接寄（投訴）信俾該校」。

女顧客已向涉事學生就讀中學投訴

樓主之後於留言區上傳多張截圖，表示感激網民幫忙，目前已向涉事學生所就讀的中學反映事件，並約見校長，校方亦表明會跟進。

其中1名涉事學生私訊樓主，就惡作劇向其造成不便致歉。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

其中1名學生誠心道歉 獲樓主刪除照片

樓主上載另1張對話截圖，相信是其中1名涉事學生傳來私訊，表示當時只是想「搞笑」，並非打算博出位，但就是次惡作劇影響她表示抱歉，「今次對你造成咗一啲不便，Sorry」。樓主其後在帖文刪除了其中1名學生的照片。但稍後再上載4張對話截圖，另1名涉事學生亦私訊她，但甫開始就是奇怪組合的英文字，然後才說「sorry」，但樓主感到被冒犯，「你就係嗰個學生，你好似呢句sorry之前嗰啲都係罵緊我喎」。

該學生否認是想罵樓主，「我幾時有鬧你？」，又指英文字是「sent（傳）錯」，又指樓主「你估你無錯咩」、「少少嘢搞到咁大」、「民智未開」、「同你講咗對唔住，你仲想點」，樓主對該學生「反客為主」的態度似乎哭笑不得，只好以「笑到喊」的emoji回應，而學生繼續指責她「香港咪有你呢種人囉」、「又唔玩得」，又質疑她為何刪了其中1名學生照片。樓主坦言「我del（刪除）係因為另一個人有同我誠心道歉」，但表明會繼續追究他「而你，我會繼續處理」。該學生則回應說「ok」、「咁你慢慢處理啦」，更留下1個「喊到笑」的emoji。

網民對樓主的處理方式亦有不同意見，但都認為做錯事要誠心道歉，才可以獲得對方原諒，希望另2名學生能從中得到教訓、亦有人勸喻樓主毋須太過激憤，對年輕人多給機會和體諒。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）