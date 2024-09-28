逛Donki遭中學生偷放按摩棒│放購物車手袋　女顧客貼相公審惹議

惡作劇前必需三思！有網民周五（27日）網上發帖，圖文並茂表示逛日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）時，被2名穿校服的中學男生將一件屬成人情趣用品的按摩棒偷偷藏在其購物車的手袋內，幸好同場有其他顧客目睹事件經過，並獲對方上前提醒。她之後追出店舖出口，看到涉事2名學生嘻嘻哈哈，氣憤不已下拍下對方照片，繼而發文公審，質疑「咁嘅行為到底樂趣點係乜？」，又指若然她離開店舖前沒有發現事件，或會面臨偷竊等刑事官非，故於網上不同群組公開事件，更上涉事2名中學生的「大頭相」，事件惹來網民瘋傳及爭議。



不少人譴責涉事中學生不知分寸，「玩要識分輕重」、「唔單止係對人造成不便咁小事，係會冤枉到人偷嘢，就算唔使坐監都要留案底，一世㗎」；有網民並從學生的校服認出其就讀中學，故建議樓主「直接寄（投訴）信俾該校」，有人亦指這已不是一般惡作劇，建議樓主報警。不過，亦有人覺得事件只是學生「貪玩」而已，認為就算2名學生有錯，也不該公開對方樣貌，「任何情況下都唔應該Post人個樣上網公審」、「邊個細個嘅時候無曳，無整蠱人？」。



樓主其後更新內容，表示已向該校反映事件且作投訴，同時已約見校長。而其中1名懷疑涉事學生則私下聯絡樓主，指當時只是想「搞笑」，但就是次惡作劇影響她表示抱歉，「今次對你造成咗一啲不便，Sorry」，樓主認為他有悔意，故刪除其樣貌，「我del（刪除）係因為另一個人有同我誠心道歉」，但另1名學生跟她私訊對話時卻被認為沒有誠意道歉，樓主明言「我會繼續處理」。



其中1名涉事學生私訊樓主，就惡作劇向其造成不便致歉。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

被中學生偷放情趣用品至購物車手袋

該顧客在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指於9月27日（周五）晚上10時於屯門Donki逛街時，遭2名身穿校服的中學男生，偷偷將一支成人按摩棒放在其購物車的手袋，「當時我手袋都在車內，但我完全沒有為意袋面多咗樣嘢」。而2名中學生事後即時離開該店。樓主上載照片，見到其手袋放在購物車的購物籃一角，籃內擺放了多種貨品，而上方有1件屬成人情趣用品的按摩棒。

樓主指示，當時同場共有3名顧客，有人目擊有男學生偷偷放物品至樓主的購物車籃子內，加上2人當時不斷嘻笑打罵，貌似對惡作劇極之愉快，遂上前把有關情況告知樓主，她查看後才發現購物車上被人擺放按摩棒。樓主於是追出店舖外，看見涉事2名學生仍然嘻嘻哈哈，同時獲目擊者告知，2人正是向其做出惡作劇的學生，她遂拍下對方照片。

恐不為意下被當小偷惹官非

樓主於帖文憤斥，「我唔知呢間係咩中學，啲學生咁低質」，透露在場目擊事發經過的顧客亦對2名學生的舉動感震驚。樓主提出2點質疑，包括2名涉事中學生是否已年滿18歲，是否可進入售賣成人產品區域；另外，若然她離開店舖前，沒有發現被人惡作劇以及沒看到該商品，或許會被當作小偷，可能惹上刑事案件官非，故她直斥「咁嘅行為到底樂趣點係乜？」，既不解對方行為目的，同時擔憂對方下次會變本加厲，「今日放件貨，下次會唔會放包粉，或其他違禁品？」。

其中1名涉事學生私訊樓主，就惡作劇向其造成不便致歉。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

網民熱議：行為過份VS貪玩

帖文一出，隨即掀起網民熱議，不少人批評2名中學生行為過份，「玩要識分輕重」、「喺唔犯法嘅前提下，年輕人係絕對應該盡情咁玩，但（不應）玩到影響到人，甚至乎玩到攞條假X去隨機騷擾女性」、「本意就係立心不良，為咗令無辜路人難堪，已經係心地好差嘅人先會咁做」、「插贓嫁禍」、「唔單止係對人造成不便咁小事，係會冤枉到人偷嘢，就算唔使坐監都要留案底，一世㗎」、「如果咁樣俾人拉就好唔抵，好彩及早發現」。

貼「大頭相」公審學生惹爭議

有人則把焦點集中於樓主公開2名中學生的「大頭相」，批評她未有尊重對方私隱，「任何情況下都唔應該Post人個樣上網公審」、「就算佢哋有錯，你都唔應該貼唔打格的大頭相」。有留言更試圖為2名學生辯解，「你未步出店舖範圍都無事嘅，暫時只能當惡作劇」、「佢丟了按摩棒落你個籃，終究你去俾錢時都會發現」、「咁大件點可能睇唔到變高買（指店舖盜竊），誇張咗啲」、「邊個細個嘅時候無曳，無整蠱人？」。

樓主其後回覆網民，指當時放在購物籃的手袋是打開，又認為事件做得太過份。部份網民認同不能姑息，更建議樓主報警，又指從學生校服認出其就讀中學，建議樓主「直接寄（投訴）信俾該校」。

女顧客已向涉事學生就讀中學投訴

樓主之後於留言區上傳多張截圖，表示感激網民幫忙，目前已向涉事學生所就讀的中學反映事件，並約見校長，校方亦表明會跟進。

其中1名涉事學生私訊樓主，就惡作劇向其造成不便致歉。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

其中1名學生誠心道歉 獲樓主刪除照片

樓主上載另1張對話截圖，相信是其中1名涉事學生傳來私訊，表示當時只是想「搞笑」，並非打算博出位，但就是次惡作劇影響她表示抱歉，「今次對你造成咗一啲不便，Sorry」。樓主其後在帖文刪除了其中1名學生的照片。但稍後再上載4張對話截圖，另1名涉事學生亦私訊她，但甫開始就是奇怪組合的英文字，然後才說「sorry」，但樓主感到被冒犯，「你就係嗰個學生，你好似呢句sorry之前嗰啲都係罵緊我喎」。

該學生否認是想罵樓主，「我幾時有鬧你？」，又指英文字是「sent（傳）錯」，又指樓主「你估你無錯咩」、「少少嘢搞到咁大」、「民智未開」、「同你講咗對唔住，你仲想點」，樓主對該學生「反客為主」的態度似乎哭笑不得，只好以「笑到喊」的emoji回應，而學生繼續指責她「香港咪有你呢種人囉」、「又唔玩得」，又質疑她為何刪了其中1名學生照片。樓主坦言「我del（刪除）係因為另一個人有同我誠心道歉」，但表明會繼續追究他「而你，我會繼續處理」。該學生則回應說「ok」、「咁你慢慢處理啦」，更留下1個「喊到笑」的emoji。

網民對樓主的處理方式亦有不同意見，但都認為做錯事要誠心道歉，才可以獲得對方原諒，希望另2名學生能從中得到教訓、亦有人勸喻樓主毋須太過激憤，對年輕人多給機會和體諒。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）