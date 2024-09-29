偷泥？西灣河女子花圃狂挖泥　街坊震驚：好多老鼠藥兼有人撒尿

戶外泥土營養特別好？有西灣河街坊早前在地區群組發文，發現有名金髮藍衣女子在屋苑花圃密密挖，拿鐵鏟疑將花圃的泥鏟入雙層膠袋內，好奇她為何要挖泥走，「貪方便？」。街坊們推測她是「偷泥」回家作種植用，但指那些泥土相當污糟，「老鼠藥」、「花槽勁多老鼠，又可能有人屙尿」，更見過有人朝花圃「放飛劍」，認為極不衛生。有網民打趣道，想起過往毒販以「埋雷」手法藏起毒品作交易，笑問：「埋雷？」



西灣河街坊拍到有女子在花圃挖泥，好奇其動機。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

樓主在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖並附上照片，可見有名藍衫藍褲穿拖鞋的金髮女子正在屋苑花圃掘泥，她站在花圃旁手持園藝鐵鏟，疑正將泥土鏟起倒入膠袋，那膠袋還有兩層，一層紅一層透明，相信是怕泥太重令解袋破損，當時已挖走入不少泥土。

樓主好奇：「為何掘花圃的呢？貪方便？」街坊認為該女子是「偷泥」、「鯉景灣偷泥好少事，植物都有人偷」、「攞返屋企食」、「挖下入面有冇金」、「可能抽樣檢驗」。

網民笑言：「鯉景灣偷泥好少事，植物都有人偷。」（資料圖片）

街坊指含老鼠藥、蟲卵、有人屙尿

不少人猜是拿泥回家種植用，「自己慳番唔駛買囉」、「買包花泥唔太貴啫」，又提醒公眾地方的泥土很污糟，甚至可能含毒藥，「老鼠藥，成日見有告示，已放老鼠藥」、「花槽勁多老鼠，又可能有人屙尿，佢攞貪污糟」、「好多蟲卵呀，又有蟻，帶返屋企有排煩」、「我淨係諗到好多人放飛劍喺嗰啲泥度啫」、「裏面可能好多老鼠細菌，攞返屋企啲人先最戇X」。

有網民想起過去有毒販以「埋雷」手法將毒品藏在酒吧後巷作交易，開玩笑問該女子是否「埋雷？」、「交收毒品」。

（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）