點計到？將軍澳食店稱九折　賬單$509只減$15　網民揭真相斥取巧

【飲食業／數學題】為吸引食客，不少食店都推出折扣優惠，但實際折扣計算未必如你所想。有港女於網上發文，指日前光顧將軍澳1家泰式食店，列明「全單折扣10%」，但她埋單總數是509.3元，九折卻只減15.3元（總數494元），而非50.93元（總數458.37）。她對折扣金額感到奇怪，故向其他網民求教如何計算出來。



網民看過單據後，拆解出折扣計算方法，揶揄「呢間嘢咁取巧」、「自欺欺人，無誠信點留住客人？」。也有網民提醒樓主，「有咩唔明其實你可以即刻問店員」。



為吸引食客，不少食店都推出折扣優惠，但實際折扣計算未必如你所想。（示意圖／資料圖片）

509元九折變494元？港女感奇怪求教

509元九折後總數是多少？該港女於Facebook群組「將軍澳主場」發相發文，指她周一（9月30日）到將軍澳1家泰式食店晚膳，埋單總數509.3元，「全單九折」後卻只減15.3元而非50.93元，疑惑到底如何計算，「數學題：想問下大家，呢個九折（$15.3）係點計出嚟？」。

單據露玄機

樓主到將軍澳一家泰式食店晚膳，埋單總數509.3元，「全單九折」後卻只減15.3元而非50.93元，疑惑到底如何計算。（Facebook群組「將軍澳主場」）

從樓主上載單據見到，她當晚一行2人食飯，叫了「咖哩炒蟶子跟包（138元）」、「特價燒蟶子（72元）」、「燒鯽魚（98元）」，以及3款有加「*」符號的「炸蝦餅（92元）」、「鴨屎香烏龍茶（28元）」、「椰皇沙冰（33元）」，連同2個外賣盒和10%服務費，總數509.3元。而減去「全單折扣10%」的15.3元後，總數494元。

樓主補充，「畀錢嘅時候覺得好奇怪，未折$50x，折左$494」，遂向網民求教。

網民看過賬單，批評「呢間嘢咁取巧」。（Facebook群組「將軍澳主場」）

網民批食店取巧：無誠信點留住客人？

帖文引來網民熱議，拆解出只有加上「*」的餐品才有折扣，估計只是「部份項目九折」，而非真的「全單九折」，「$92 + $28 + $33 = $153，得呢3樣嘢（有『*』餐品）正價有折，所以減$15.3」，又批評「呢間嘢咁取巧」、「只有部份九折，仲乜又打『全單折扣10%』喺折扣10%下面？」、「收據似『指定項目折扣』，卻寫成『全單折扣』……自欺欺人，無誠信點留住客人？」。

也有網民建議樓主，下次對收費有疑惑要向店員問清楚，以免利益受損，「有咩唔明其實你可以即刻問店員」。