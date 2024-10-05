憂鬱男服食迷幻蘑菇後發狂！揮斧頭自宮再將陰莖斬件　手術結果咁

奧地利發生罕見「自宮」事件。1名患有憂鬱症的男子服食大量迷幻蘑菇，惟非但未能舒緩病情，反而觸發病情發作而失常，他竟用斧頭砍掉自己的陰莖，繼而將陰莖斬件成4塊，其後才用布隨便包紮傷口，並將「陰莖粒」放入載滿雪和泥土的罐內，然後外出求助，途人見到他的狀況，大驚下立即報案。



直至救護車抵達時，男子已自宮約5個小時，送院後醫生立即為他進行緊急手術，最終成功保住龜頭和2厘米長的陰莖，但其餘長約5厘米的‧陰莖「組件」則要「忍痛放棄」。男子在4個月後恢復勃起和排尿功能，同時要接受精神治療，這是醫學上首宗吃迷幻蘑菇後自宮的事件。



男子在未得到醫生處方下服食4至5個迷幻蘑菇，懷疑導致精神病短暫發作，竟用斧頭自宮，並將自己陰莖斬件成4塊。（示意圖/gettyimages）

未獲醫生處方下服食4至5個迷幻蘑菇

事件被記錄在《Mega Journal of Survival》，但未有交代事發日期和確實地點，37歲事主患有憂鬱症，同時有酗酒問題，他當時獨自在奧地利的度假屋內，在未得到醫生處方下服食4至5個迷幻蘑菇，懷疑導致精神病短暫發作。男子拿斧頭自斬陰莖，然後將陰莖斬成4塊，再用布隨便包紮傷口，並將「陰莖粒」放入1個滿載雪和泥土的罐子內。

事主經手術後駁回龜頭和2厘米長的陰莖，大約4個月後恢復勃起和排尿功能。（示意圖/gettyimages）

清醒後對事件無記憶

自宮男其後離開度假屋，在附近徘徊並求助，1名途人見到其狀況大驚報警，而救護車接報抵達現場時，已是他自宮後大約5個小時。男子被送往最近醫院，當時情況危急，醫生仔細清理被泥土和雪污染的陰莖，最終接回龜頭和2厘米長的陰莖，但其餘長約5厘米的陰莖則無法駁回。

男子清醒後竟對事件近乎全沒有記憶，術後大約1周仍然會精神病發作，需立即接受精神治療，直至病情好轉後才改往泌尿科休養，其間出現併發症，包括皮膚組織壞死，幸傷口慢慢癒合，大約4個月後恢復勃起和排尿功能，但未有交代性能力是否一併恢復。

這是醫學上首宗在服食迷幻蘑菇後自宮的事件。（示意圖/gettyimages）

成服食迷幻蘑菇後自宮首例

迷幻蘑菇含有賽洛西賓（Psilocybin，或稱裸蓋菇素），近年醫學界研究其治療功效，相信可以幫助治療憂鬱、焦慮，以及創傷後壓力症候群，但事主服食後非但沒有舒緩病情，反而失常自殘，成為醫學上首宗病例。

（綜合）