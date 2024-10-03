大馬打卡聖地女遊客裸露片瘋傳！露體擺不雅姿勢　疑中國情色網紅

今次她真的爆紅了！馬來西亞近日瘋傳影片， 1名身穿長裙疑似中國女遊客在「小紅書爆紅打卡點」沙巴亞庇加雅街的已經MayBank分行門外，拍攝呎度大膽的「露出片」，包括突然扯高長裙，沒穿着內衣，裸露下半身及胸部等，又不停擺出不雅姿勢。相關影像最初在小紅書上流傳，之後流傳到WhatsApp等通訊軟件，終引起馬國警方關注，表示正調查事件，警隊高層指正循「蓄意侮辱他人」罪調查，最高可囚5年或罰款，倘確定是外籍人士所為，可能禁止對方再入境。



不少小紅書網民則認出片中女主角是內地情色網紅，她於社交平台上有大量色情照及影片，惟現時涉事影片已被刪除。



沙巴亞庇加雅街1間已搬遷結業的MayBank分行近月成為「小紅書爆紅打卡點」，馬來西亞網絡日前瘋傳1段裸體影片，片中女子疑為中國遊客。（網上影片截圖）

事發地點近月成小紅書爆紅打卡點

馬來西亞傳媒報道，沙巴亞庇加雅街（Gaya Street）1間已搬遷結業的MayBank分行近月成為打卡熱點，吸引大批中國遊客來朝聖，小紅書上有大量在分行黃色招牌下十字路口的打卡照。據悉，該地點最先受中國遊客熱捧，繼而引起當地商家、網紅及其他遊客關注，令該處意外成為「景點」。

沙巴亞庇加雅街1間已搬遷結業的MayBank分行近月成為「小紅書爆紅打卡點」。（Google街景圖）

女子沒穿內衣扯起長裙 裸體胸部及下半身

馬來西亞網絡近日瘋傳10秒影片，1名被指是中國遊客的女子於夜晚來到該MayBank結業分行外拍攝，片中的她身穿連身裙，但沒有穿內衣，她扯高裙子裸露胸部及下體，不停扭腰擺臀，更一度蹲下拍攝，畫面相當不雅，而拍攝時現場還有車輛駛過。

女子扯高長裙裸露胸部及下半身，現場有車輛駛經。（網上影片截圖）

網民認出是內地情色網紅

當地傳媒指影片最先在小紅書上瘋傳，而涉事原片則被人流傳到WhatsApp群組。部份小紅書網民認出片中女子是內地情色網紅，而影片上亦有她個人標誌，指她曾在個人X帳戶上傳有關影片，惟現時已將影片刪除。翻查網上資料，該名被指是「女主角」的情色網紅的社交平台有大量成人內容，但已找不到涉事片段。

不少小紅書網民認出本尊，指她是內地情色網紅。（X圖片）

警方指相關罪行最高可囚5年或罰款

事件引起馬來西亞警方關注，表示正追查相關人士身份，並向大馬通訊及多媒體委員會尋求協助，調查及鑑定女子身份，以及找出影片發布者。警方正循刑事法典509條「蓄意侮辱他人」罪調查事件，倘相關人士罪成，最高可囚5年或罰款，亦可能兩者併罰。

該地點在小紅書上爆紅，連馬來西亞本地都興起打卡熱，亞洲航空2位創辦人，執行主席拿督卡馬魯丁梅拉農和首席執行官丹斯裡東尼費南達斯都前往打卡，引來當地傳媒報道。（小紅書圖片）

倘確定為外國人或禁止再入境

亞庇警區主任卡欣慕達助理總監回應當地傳媒時表示，正全力追查片段來源，若當事人確認是外國旅客，將採相應措施，包括禁止該女遊客再入境沙巴。

網民怒斥拍片者丟臉：為啥都這麼低俗

馬來西亞警方介入調查亦引起內地網民關注，狠斥拍片者丟臉，「為啥都這麼低俗，好像不止一次出現這樣的新聞了 ， 明明我認識的國人不那樣的啊」、「她好漂亮啊，為什麼做這個不懂」、「拍就拍，別在大庭廣眾下拍，太高調了」、「都出國了，也不學習互相尊重，不理解為什麼要把自己搞low掉」、「又是小紅書帶起打卡maybank的風，小紅書真的很多不正常的人」。

有內地網民力撐：不要借題發揮諷刺中國人

不過，有內地網民不滿外地網民「雙標」，「你們認為的文明西方世界到處都有裸體沙灘， 裸體自行車騎行活動，同志遊行裸的也不少，雖然沒讚揚這個女生的行為，但也不要借題發揮諷刺中國人」。

（綜合）